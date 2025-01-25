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صحة

تحذير من دواء معروف جدّاً.. يتسبّب بمضاعفات خطيرة

Lebanon 24
25-01-2025 | 09:14
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حذر خبراء من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام مسكنات الألم الشائعة مثل "أيبوبروفين"، موضحين أن تناول هذا الدواء يجب أن يتم بحذر واعتدال.
 
وأكد الأطباء أن تناول "أيبوبروفين" بالجرعة الموصى بها (قرصان 200 مغم كل 4 إلى 6 ساعات) قد يتسبب في مضاعفات صحية بسيطة مثل الصداع والغثيان. لكن بعض الخبراء يحذرون من أن الاستمرار في تناول الجرعة 3 مرات يوميا لشهور، أو تجاوز الجرعة الموصى بها، قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
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ويعتبر "أيبوبروفين" من الأدوية الشائعة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، ويستخدمها الكثير من الأشخاص لتخفيف الألم وتقليل الالتهابات، خاصة تلك الناتجة عن التهاب المفاصل. ومع ذلك، حذر الدكتور جيرارد سينوفيتش، استشاري الألم في عيادة "Alterneaf"، من أن الاستخدام المستمر لـ"أيبوبروفين" قد يضاعف خطر الإصابة بقصور القلب ويزيد ضغط الدم.
 
وفي ما يلي بعض المخاطر الصحية والآثار الجانبية الأخرى التي ينبغي الحذر منها:
 
مشاكل في المعدة: قالت الصيدلانية الدكتورة، ليلى هانبيك، إن "أيبوبروفين" قد يسبب مشكلات هضمية شائعة، مثل قرحة المعدة وآلام المعدة. وعند تناول الجرعة الموصى بها، قد يسبب حرقة في المعدة وعسر هضم، لكن عند الاستمرار في تناوله، يزداد خطر التسبب في قرحة المعدة ونزيف حاد في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الإسهال.

وهذه الآثار الجانبية تكون أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

الفشل الكلوي: تناول "أيبوبروفين" بجرعات عالية قد يقلل من تدفق الدم إلى الكلى، ما يتسبب في تلف الأنسجة الكلوية.

وأوضح الخبراء أن البروستاغلاندين، وهي مادة كيميائية تسبب الالتهاب، لها دور في تدفق الدم إلى الكلى. وإذا تم تثبيط هذه المادة بواسطة "أيبوبروفين"، ينخفض تدفق الدم إلى الكلى، ما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي.

وتشمل علامات حدوث الفشل كلوي: تورم اليدين والقدمين والساقين، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في البول.

فشل الكبد: حذر سينوفيتش من أن تناول جرعات عالية من "أيبوبروفين" يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات إنزيمات الكبد، خاصة إنزيم ناقلة الأمين (ALT). وهذه الزيادة قد تؤدي إلى تلف خلايا الكبد وأمراضه، خاصة إذا تم تناول الدواء مع مواد أخرى يمكن أن تلحق الضرر بالكبد، مثل الكحول.

وأوصى الأطباء بضرورة أخذ "أيبوبروفين" بحذر وعدم تناوله لفترات طويلة أو بجرعات كبيرة إلا تحت إشراف الطبيب، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية سابقة. (روسيا اليوم)
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