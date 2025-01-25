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صحة

علاج مهم لـ"الصحة العقلية".. شركة ترفع النقاب عنه

Lebanon 24
25-01-2025 | 16:00
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أعلنت شركة جونسون آند جونسون عن تقدم كبير في علاج الصحة العقلية، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على علاج باسم "سبرافاتو"  Spravato، وهو رذاذ أنفي جديد، لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD)، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وغيرها من الحالات النفسية المماثلة.
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وتمثل هذا الموافقة أمراً مهماً، حيث كان الدواء متاحاً في السابق فقط عند دمجه مع مضادات الاكتئاب عن طريق الفم.

وفي حين تظل الآليات الدقيقة وراء فعالية Spravato غير واضحة، فمن المتوقع أن يوفر أملاً جديداً لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".
 
ويؤثر الاكتئاب على أكثر من 21 مليون أمريكي، وبالنسبة للعديد منهم، تستمر الأعراض على الرغم من محاولات العلاج المتعددة، ولا يرى ما يقرب من 1 من كل 3 أفراد مصابين بالاكتئاب تحسناً مع الأدوية الموصوفة الشائعة.
 
ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أملاً واعداً في استخدام الكيتامين، وهو مخدر، لمعالجة الاكتئاب المقاوم للعلاج، ولسوء الحظ، تتطلب علاجات الكيتامين عادةً الإدارة الوريدية في الأماكن الطبية، مما يحد من إمكانية الوصول إليها.
 
وتم تطوير الإسكيتامين، وهو أحد المكونات الرئيسية للكيتامين، الآن إلى رذاذ أنفي لتقديم خيار علاج أكثر سهولة.


كيف يعمل "سبرافاتو"
 
يختلف Spravato  عن مضادات الاكتئاب التقليدية في آلية عمله، ومثل العديد من مضادات الاكتئاب، فإنه يعمل كمضاد غير انتقائي وغير تنافسي لمستقبل N-methyl-D-aspartate (NMDA).
 

ومع ذلك، فإنه يعمل أيضاً من خلال مسار دماغي بديل يؤثر على الناقل العصبي (الغلوتامات)، وقد تم ربط اختلال التوازن في مستويات الغلوتامات بأعراض مثل الإرهاق وصعوبة التركيز والاكتئاب.
 
وشملت التجربة مجموعتين: مجموعة تلقت عقار سبرافاتو وأخرى تلقت دواء وهمياً وبعد 28 يوماً، أظهرت النتائج أن 22.5% من مجموعة Spravato  أفادوا بتحسن كبير في درجات الاكتئاب لديهم، مقارنة بـ 7.6% فقط في مجموعة الدواء الوهمي.
 
وأكدت شركة جونسون آند جونسون أن ملف السلامة الخاص بعقار Spravato  كعلاج مستقل يتماشى مع البيانات السريرية الحالية ولم يكشف عن أي مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة. (24)
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