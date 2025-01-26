Advertisement

صحة

6 رياضات يُنصح كبار السن بممارستها.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
26-01-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1311605-638735063471856023.JPG
Doc-P-1311605-638735063471856023.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من الضروري أن يعطي كبار السن  الأولوية لممارسة التمارين بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحي للمساعدة في منع تطور أو تفاقم الحالات الصحية العقلية والجسدية. 

 من هنا قدم موقع "taking care" رياضات لكبار السن، والتي يمكن تصميمها بسهولة لتناسب احتياجاتهم وتحدياتهم وقدراتهم الفريدة.
Advertisement

- المشي: تمرين لطيف يمكن أن يتمتع به الأشخاص من جميع الأعمار؛ ما يجعله خيارًا ممتازًا لكبار السن.  لم يثبت أن المشي يحسن من التوتر والقلق فحسب، بل إنه يعزز أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية، ويقوي العضلات والعظام، ويحسن أيضًا التوازن والتنسيق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي في الخارج يوفر ميزة إضافية وهي الهواء النقي، وفرصة الاستمتاع بالطبيعة أو مقابلة صديق أو أفراد العائلة.

السباحة: السباحة رياضة رائعة لكبار السن نظرًا لطبيعتها منخفضة التأثير.  يعمل طفو الماء على تقليل الضغط على المفاصل وتقليل خطر الإصابةـ وتعمل على إشراك مجموعات عضلية متعددة، وزيادة المرونة، وتحسين القدرة على التحمل القلبي الوعائي.  بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة القائمة على الماء مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعانون التهاب المفاصل.

- التاي تشي لكبار السن: التاي تشي هو فن قتالي لطيف نشأ في الصين القديمة ويشار إليه غالبًا باسم "التأمل أثناء الحركة".  تعمل حركاته البطيئة المتدفقة على تعزيز التوازن والمرونة والقوة. يُعرف التاي تشي أيضًا بالتنفس العميق واليقظة؛ ما يجعله رياضة مثالية لتقليل التوتر وتعزيز الوضوح العقلي وتحسين الصحة العامة.

الغولف: تعد لعبة الغولف من الرياضات الشعبية بين كبار السن لعدة أسباب. فهي لا تتطلب مستوى معتدلاً من النشاط البدني فحسب، بل إنها تشجع أيضًا على التفاعل الاجتماعي والفرصة للحضور في الهواء الطلق. كما أن طبيعتها منخفضة التأثير تجعلها في متناول الأفراد ذوي مستويات اللياقة البدنية المختلفة. 

وهناك أيضًا طرق لتسهيل جولة الغولف على كبار السن، مثل استخدام عربة جولف آلية لحمل حقيبة النادي الثقيلة بين الضربات.

- اليوغا: تقدم اليوغا العديد من الفوائد لكبار السن، بما في ذلك زيادة المرونة وتحسين التوازن وتعزيز القوة وتقليل التوتر.  يمكن تعديل تمارين اليوغا ووضعياتها اللطيفة لتناسب القدرات الفردية؛ ما يجعلها مناسبة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

وتعمل ممارسة اليوغا بانتظام على تعزيز صحة المفاصل والرفاهية العقلية، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للبقاء نشطًا ومرنًا.

ركوب الدراجات:  هو نشاط منخفض التأثير، ويمكن تعديله ليناسب احتياجات الفرد. فهو يحسن اللياقة القلبية الوعائية، ويقوي عضلات الساق، ويعزز القدرة على التحمل بشكل عام. 

يمكن الاستمتاع بركوب الدراجات في الهواء الطلق وفي الأماكن المغلقة على الدراجات الثابتة؛ ما يوفر المرونة من حيث إمكانية الوصول والسلامة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:36 | 2025-01-26
05:00 | 2025-01-26
02:00 | 2025-01-26
23:00 | 2025-01-25
16:00 | 2025-01-25
14:00 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24