لتخفيف ضرر الأدوية المضادة للالتهابات.. اتبعوا هذه الطريقة

تنقذ الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية حياة العديد من الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن.

Advertisement

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن هذه الأدوية لا تخفف الألم فحسب، بل تقلل الالتهاب أيضا - ولكن في نفس الوقت تسبب أيضا الكثير من الآثار الجانبية.ويوضح مياسنيكوف كيفية تناول هذه الأدوية بصورة صحيحة ويحذر من تناولها بصورة مستمرة . لأنها تؤثر سلبا في المعدة وتزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.ووفقا له، لتقليل أضرار هذه الأدوية يمكن تناول مزيج من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. أي من المفيد الجمع بين أكثرها ضررا - مثل الإيبوبروفين، الذي له أقل تأثير على القلب، والباراسيتامول، الذي ليس له آثار جانبية واضحة، ولكنه آمن للمعدة والقلب.ويؤكد أن فعالية هذا المزيج عالية وفي نفس الوقت يقلل من خطورة آثارها الجانبية إلى النصف. (روسيا اليوم)