Advertisement

صحة

لتخفيف ضرر الأدوية المضادة للالتهابات.. اتبعوا هذه الطريقة

Lebanon 24
27-01-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1311790-638735572859129816.jpg
Doc-P-1311790-638735572859129816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنقذ الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية حياة العديد من الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن.
 
ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن هذه الأدوية لا تخفف الألم فحسب، بل تقلل الالتهاب أيضا - ولكن في نفس الوقت تسبب أيضا الكثير من الآثار الجانبية.
Advertisement

ويوضح مياسنيكوف كيفية تناول هذه الأدوية بصورة صحيحة ويحذر من تناولها بصورة مستمرة . لأنها تؤثر سلبا في المعدة وتزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

ووفقا له، لتقليل أضرار هذه الأدوية يمكن تناول مزيج من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. أي من المفيد الجمع بين أكثرها ضررا - مثل الإيبوبروفين، الذي له أقل تأثير على القلب، والباراسيتامول، الذي ليس له آثار جانبية واضحة، ولكنه آمن للمعدة والقلب.

ويؤكد أن فعالية هذا المزيج عالية وفي نفس الوقت يقلل من خطورة آثارها الجانبية إلى النصف. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2025-01-27
23:00 | 2025-01-26
13:02 | 2025-01-26
09:35 | 2025-01-26
07:36 | 2025-01-26
05:00 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24