18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لتخفيف ضرر الأدوية المضادة للالتهابات.. اتبعوا هذه الطريقة
Lebanon 24
27-01-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنقذ الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية حياة العديد من الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن.
ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن هذه الأدوية لا تخفف الألم فحسب، بل تقلل الالتهاب أيضا - ولكن في نفس الوقت تسبب أيضا الكثير من الآثار الجانبية.
Advertisement
ويوضح مياسنيكوف كيفية تناول هذه الأدوية بصورة صحيحة ويحذر من تناولها بصورة مستمرة . لأنها تؤثر سلبا في المعدة وتزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.
ووفقا له، لتقليل أضرار هذه الأدوية يمكن تناول مزيج من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. أي من المفيد الجمع بين أكثرها ضررا - مثل الإيبوبروفين، الذي له أقل تأثير على القلب، والباراسيتامول، الذي ليس له آثار جانبية واضحة، ولكنه آمن للمعدة والقلب.
ويؤكد أن فعالية هذا المزيج عالية وفي نفس الوقت يقلل من خطورة آثارها الجانبية إلى النصف. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
Lebanon 24
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
10:20 | 2025-01-26
26/01/2025 10:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
07:20 | 2025-01-26
26/01/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق... ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة المعروفة تستعرض رشاقتها (صور)
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق... ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة المعروفة تستعرض رشاقتها (صور)
06:02 | 2025-01-26
26/01/2025 06:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
11:00 | 2025-01-26
26/01/2025 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
01:54 | 2025-01-27
27/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:00 | 2025-01-27
نوع حليب يؤخر سن اليأس عند المرأة.. ما هو؟
23:00 | 2025-01-26
إلى ما يشير لون اللسان؟
13:02 | 2025-01-26
أسباب ضيق التنفس وآثاره
09:35 | 2025-01-26
6 رياضات يُنصح كبار السن بممارستها.. تعرفوا إليها
07:36 | 2025-01-26
"طعام سحري" يقاوم أعراض الشيخوخة!
05:00 | 2025-01-26
هل تؤثر حقن "أوزمبيك" على الغدة الدرقية؟ مفاجأة غير متوقعة
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
27/01/2025 11:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
27/01/2025 11:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
27/01/2025 11:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24