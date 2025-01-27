14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
روسيا تقترب من "القضاء" على السرطان.. لقاح جديد واعد!
Lebanon 24
27-01-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن أولى دفعات اللقاح المضاد للأورام ستُعطى للمرضى في شهر ايلول المقبل.
ويذكر أن العلماء الروس ابتكروا العديد من الأدوية لعلاج السرطان، أحدها في مركز غاماليا.
Advertisement
وكان غينسبورغ قد أعلن في وقت سابق أنّ اللقاح ضد الأمراض السرطانية من المؤسسة التي يرأسها سيكون شخصيا، أي سيتم تصنيعه بشكل فردي لكل مريض.
وسوف يساعد الذكاء الاصطناعي في تطويره، حيث سيقوم بتحليل معالم الورم ويصدر "مخطط" للدواء المستقبلي الّذي سيستخدمه المتخصصون لصنع اللقاح خلال أسبوع.
ويقول غينسبورغ: "بموجب خطة خارطة الطريق التي قدمناها لوزارة الصحة التي لم تحصل على الموافقة النهائية حتى الآن، سوف نحصل على الإذن باستخدامها في نهاية آب، حتى نتمكن من البدء في علاج المرضى في سبتمبر".
ووفقا له، من المفترض إعطاء اللقاح للمرضى المصابين بسرطان الجلد الأولي، وأيضا للمرضى الذين اجتازوا فعلا مراحل معينة من العلاج. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
01:54 | 2025-01-27
27/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
02:16 | 2025-01-27
27/01/2025 02:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
09:12 | 2025-01-27
27/01/2025 09:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2025-01-27
27/01/2025 09:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
08:33 | 2025-01-27
27/01/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-01-27
تحذير.. العمل لساعات طويلة يهدد صحتك!
10:01 | 2025-01-27
لماذا تتغير حساسيتك للطعام فجأة؟
04:44 | 2025-01-27
الانتفاخات تحت العين قد يكون مؤشرا لوجود مشكلات صحية خطيرة!
03:00 | 2025-01-27
نوع حليب يؤخر سن اليأس عند المرأة.. ما هو؟
01:00 | 2025-01-27
لتخفيف ضرر الأدوية المضادة للالتهابات.. اتبعوا هذه الطريقة
23:00 | 2025-01-26
إلى ما يشير لون اللسان؟
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
27/01/2025 23:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
27/01/2025 23:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
27/01/2025 23:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24