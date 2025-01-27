روسيا تقترب من "القضاء" على السرطان.. لقاح جديد واعد!

أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن أولى دفعات اللقاح المضاد للأورام ستُعطى للمرضى في شهر ايلول المقبل.



ويذكر أن العلماء الروس ابتكروا العديد من الأدوية لعلاج السرطان، أحدها في مركز غاماليا.

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وكان غينسبورغ قد أعلن في وقت سابق أنّ اللقاح ضد الأمراض السرطانية من المؤسسة التي يرأسها سيكون شخصيا، أي سيتم تصنيعه بشكل فردي لكل مريض. ويذكر أن العلماء الروس ابتكروا العديد من الأدوية لعلاج السرطان، أحدها في مركز غاماليا.وكان غينسبورغ قد أعلن في وقت سابق أنّ اللقاح ضد الأمراض السرطانية من المؤسسة التي يرأسها سيكون شخصيا، أي سيتم تصنيعه بشكل فردي لكل مريض.

وسوف يساعد الذكاء الاصطناعي في تطويره، حيث سيقوم بتحليل معالم الورم ويصدر "مخطط" للدواء المستقبلي الّذي سيستخدمه المتخصصون لصنع اللقاح خلال أسبوع.



ويقول غينسبورغ: "بموجب خطة خارطة الطريق التي قدمناها لوزارة الصحة التي لم تحصل على الموافقة النهائية حتى الآن، سوف نحصل على الإذن باستخدامها في نهاية آب، حتى نتمكن من البدء في علاج المرضى في سبتمبر".



ووفقا له، من المفترض إعطاء اللقاح للمرضى المصابين بسرطان الجلد الأولي، وأيضا للمرضى الذين اجتازوا فعلا مراحل معينة من العلاج. (روسيا اليوم)