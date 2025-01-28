أزمة صحية تهز ولاية أميركية.. تفشي خطير لمرض "السل"

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وتم تسجيل 67 حالة نشطة و79 حالة كامنة - حيث يحمل المصابون البكتيريا دون ظهور أعراض.وأشارت التقارير إلى أن الحالات ظهرت لأول مرة في يناير الماضي وانتشرت بسرعة في منطقة كانساس سيتي الحضرية.وحذرت جيل بروناوغ، مديرة الاتصالات في إدارة الصحة، من أن التفشي "لا يزال مستمرا"، مشيرة إلى احتمالية تسجيل مزيد من الحالات.ينتقل السل عبر الهواء من خلال السعال أو التحدث أو الغناء، ما يجعله شديد العدوى.وتشمل أعراض المرض: السعال المطول والسعال المصحوب بالدم والتعرق الليلي وفقدان الوزن. لكن 90% من المصابين يحملون المرض بشكل كامن دون ظهور أعراض، وفقا للدكتورة دانا هوكينسون، المديرة الطبية لمكافحة العدوى في جامعة كانساس. (روسيا اليوم)