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صحة
دراسة تؤكد عدم وجود صلة بين استهلاك البطاطس وأمراض القلب
Lebanon 24
30-01-2025
|
00:02
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اكتشف علماء مركز بريغهام للصحة النسائية في بوسطن عدم وجود صلة بين الاستهلاك العام للبطاطس والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.
ولكن وفقا لهم قد تزيد البطاطس المقلية من خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والملح الزائد.
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وتشير مجلة Nutrients، إلى أن العلماء حللوا بيانات عن الحالة الصحية لـ 67146 مريضا أعمارهم 25.1-72 عاما لمعرفة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تراوح متوسط تناولهم للبطاطس 1.9-4.2 وجبة في الأسبوع. ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حصة واحدة من البطاطس تعتبر حبة بطاطس كاملة أو نصفها، حسب حجمها.
وأظهرت النتائج، عدم وجود علاقة واضحة بين كمية استهلاك البطاطس وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية حتى بعد الأخذ في الاعتبار العوامل الديموغرافية والغذائية والسلوكية. كما لم يكشف تحليل آخر أي ارتباط بين استهلاك البطاطس المشوية أو المسلوقة أو المقلية أو المهروسة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويشير الباحثون، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من وجبة بطاطس مقلية في الأسبوع يزداد خطر إصابتهم بارتفاع مستوى ضغط الدم بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالذين لا يتناولونها. ولكن اتضح أن هذا التأثير مرتبط بزيادة نسبة الدهون والملح في البطاطس المقلية وليس بخصائصها. (روسيا اليوم)
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