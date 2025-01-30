ابتعدوا عنها.. أطعمة تسبب التوتر والاكتئاب

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هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من شعرك بالتوتر، وهذا يؤثر علي صحتك بالسلب، ولتجنب هذا يوضح التقرير المنشور عبر موقع everdayhealth ، بعض الاطعمة المسببة للتوتر،ومنها:. الأطعمة الغنية بالدهونتحتوي الأطعمة الغنية بالدهون على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر.. الأطعمة الغنية بالكافيينتحتوي الأطعمة الغنية بالكافيين على كميات كبيرة من الكافيين، الذي يمكن أن يؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر.. الأطعمة الغنية بالسكرياتتحتوي الأطعمة الغنية بالسكريات على كميات كبيرة من السكريات، التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر.. الأطعمة الغنية بالملحتحتوي الأطعمة الغنية بالملح على كميات كبيرة من الملح، الذي يمكن أن يؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر.وقدم التقرير ابرز الاطعمة الصحية والتي تمنع او تحد من الشعور بالتوتر ومنها:1. الأطعمة الغنية بالفيتامين سيتساعد الأطعمة الغنية بالفيتامين سي في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.2. الأطعمة الغنية بالفيتامين أتساعد الأطعمة الغنية بالفيتامين أ في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.3. الأطعمة الغنية بالبروتينتساعد الأطعمة الغنية بالبروتين في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.4. الأطعمة الغنية بالفيتامين بتساعد الأطعمة الغنية بالفيتامين ب في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.5. تناول نظام غذائي صحيتناول نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.6. شرب الماءشرب الماء يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.7. ممارسة الرياضةممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.8. تجنب التوتر والقلقتجنب التوتر والقلق يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه . (اليوم السابع)