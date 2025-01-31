آلام الظهر.. كيف نتخلص منها بسرعة؟

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تشير العديد من الدراسات إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يعانون من آلام شديدة في الظهر. وللتخلص من هذه الآلام بسرعة، يقدم الدكتور سيرغي أغابكين، أخصائي إعادة التأهيل، ثلاث نصائح مهمة:1. توفير الراحة: الألم يعد رد فعل وقائي من الجسم، لذا من المهم أن يستجيب الشخص لهذا الألم بتوفير الراحة للجسم. أفضل طريقة هي الاستلقاء على سطح مستوٍ، مثل الأرض، مع ثني الركبتين ووضع وسادة أو دعم تحت القدمين.2. استخدام كمادة باردة: في حالة الألم الحاد الناتج عن الالتهابات، يُفضل استخدام الكمادات الباردة بدلاً من الساخنة، حيث يمكن أن يزيد الحرارة من تفاقم الالتهاب. يكفي وضع منشفة مبللة أو كيس يحتوي على ثلج على مكان الألم لمدة 10-15 دقيقة لتخفيف الألم والتشنجات العضلية.3. استشارة الطبيب: في حال استمر الألم، يجب استشارة الطبيب الذي قد يصف أدوية مضادة للالتهابات غير الستيرويدية لتخفيف الألم الحاد. تختلف أنواع هذه الأدوية حسب تأثيرها المسكن والمضاد للالتهابات.باتباع هذه النصائح، يمكن تخفيف آلام الظهر بشكل فعال وسريع.