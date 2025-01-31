Advertisement

صحة

أطعمة لا تعيد تسخينها في المايكروويف

Lebanon 24
31-01-2025 | 12:30
A-
A+

Doc-P-1314058-638739441431910396.png
Doc-P-1314058-638739441431910396.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إعادة تسخين بعض الأطعمة في الميكروويف، قد لا يكون الخيار الأفضل لأنه يمكن أن يسبب حالات خطيرة مثل تسمم الطعام، فعند إعادة تسخين بعض الأطعمة غالبًا ما يحدث بشكل غير متساوٍ، وهذا الأمر يسمح للبكتيريا بالبقاء على قيد الحياة، وهناك مشكلة أخرى أثناء إعادة تسخين بقايا الطعام وهي أنه يصبح جافًا أو مطبوخًا أكثر من اللازم، مما يفسد الطعم، كما يحدث فقدان للعناصر الغذائية وغيرها من الأضرار، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".
Advertisement

فيما يلى.. 5 أطعمة لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف:

البيض المسلوق
البيض مصدر غني بالبروتينات، ويجب تناول البيض المسلوق طازجًا، ويؤكد الخبراء أنه إذا تم حفظ البيض المسلوق في الثلاجة، فمن الأفضل تناوله باردًا بدلًا من استخدام الميكروويف لتسخينه، حيث يمكن أن يؤدي إعادة تسخين البيض المسلوق إلى تراكم شديد للبخار داخل البيض بسبب الرطوبة الموجودة لدرجة أن البيضة يمكن أن تنفجر بعد تسخينها، مما يعني أن البيضة الساخنة الحارقة يمكن أن تنفجر في يدك أو على طبقك أو حتى في فمك، ولتجنب ذلك قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة قبل إعادة تسخينها والأفضل من ذلك، تجنب تسخينها تمامًا.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي
فيتامين سي قابل للذوبان في الماء، والأطعمة الغنية بفيتامين سي حساسة جدًا للحرارة، لذا تجنب تسخين الأطعمة الغنية بفيتامين سى في الميكرويف، فعند تعرضها للحرارة، يتحلل فيتامين سي ويتلف، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي البروكلي والفلفل الحلو والتوت والخضراوات الورقية.

الدجاج
قد يبدو إعادة تسخين الدجاج آمنًا تمامًا، ولكن عندما يتم تخزين الدجاج في الثلاجة وإعادة تسخينه في الميكروويف، فإن الدهون الموجودة في اللحم تتأكسد ويتغير التركيب الكيميائي لها، وتتبخر الرطوبة الموجودة في اللحم وتغير كلًا من الطعم والملمس.

المأكولات البحرية
المأكولات البحرية خاصة الأسماك، لا يُفضل تسخينها في الميكروويف، حيث يؤدي إعادة تسخين الأسماك في الميكرويف إلى تبخر الرطوبة الموجودة فيها مما يجعل الأسماك جافة جدًا ومطاطية ويجعل هضمها صعبًا، كما أن إعادة تسخين المأكولات البحرية سيكون لها آثار سلبية بسبب التغيرات التي قد تحدث فى قيمتها الغذائية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة فيها، بجانب ظهور رائحة كريهة، وزيادة خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

اللحوم
يؤدي إعادة تسخين شريحة اللحم إلى فقدان قوامها الطري ونكهتها، خاصة بعد حفظها في الثلاجة، حيث أن إعادة التسخين تفقدها نكهتها وطعمها، وقد تصبح أجزاء من شريحة اللحم مطبوخة أكثر من اللازم بينما تظل أجزاء أخرى باردة لأن الحرارة لا تنتشر بالتساوي. (اليوم السابع)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2025-01-31
10:11 | 2025-01-31
07:06 | 2025-01-31
02:15 | 2025-01-31
00:57 | 2025-01-31
23:00 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24