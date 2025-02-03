عادة صحية يومية قد تحد من خطر السكتة الدماغية.. ما هي؟

كشفت دراسة حديثة عن عادة صحية يمكن أن تساعد في الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن الجلطات الدموية، بالإضافة إلى الحد من اضطرابات ضربات القلب.

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وركز الباحثون على تأثير عادات نظافة الفم، مثل استخدام خيط الأسنان وتنظيف الأسنان بالفرشاة وزيارات طبيب الأسنان، في الوقاية من المشكلات الصحية القلبية والدماغية.وأوضح الدكتور سوفيك سين، المعد الرئيسي للدراسة من كلية الطب بجامعة ساوث كارولينا، أن أمراض الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، أثرت على 3.5 مليار شخص حول العالم في عام 2022، ما يجعلها من أكثر المشكلات الصحية شيوعا. وأضاف: "كان هدفنا تحديد أي من سلوكيات نظافة الفم له التأثير الأكبر في الوقاية من السكتة الدماغية".وكشف تحليل البيانات أن تنظيف الأسنان بالخيط يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 22%، وهي الحالة التي يحدث فيها انسداد في تدفق الدم إلى الدماغ. كما وجد الباحثون أن هذه العادة تقلل خطر انتقال الجلطات الدموية من القلب بنسبة 44%، وخطر عدم انتظام ضربات القلب بنسبة 12%.وأكد الباحثون أن هذه الفوائد مستقلة عن العوامل الأخرى مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام أو زيارة طبيب الأسنان، ما يشير إلى أن استخدام خيط الأسنان بشكل متكرر يلعب دورا حاسما في تقليل المخاطر الصحية.وقال سين: "ترتبط صحة الفم بمستويات الالتهاب في الجسم وتصلب الشرايين. قد يساعد استخدام خيط الأسنان في الحد من خطر السكتة الدماغية من خلال تقليل الالتهابات الفموية وتعزيز العادات الصحية".وأضاف: "يعتقد البعض أن رعاية الأسنان مكلفة، لكن خيط تنظيف الأسنان عادة صحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي طويل الأمد على الصحة العامة". (روسيا اليوم)