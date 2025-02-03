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صحة

طبيب يجذر من تضخم الغدد اللمفاوية

Lebanon 24
03-02-2025 | 05:00
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حذّر الطبيب الروسي وأخصائي أمراض الدم تيمور بوركوف من أن تضخم الغدد اللمفاوية لمدة طويلة قد يكون مؤشرا على الإصابة بأمراض خطيرة.
 
وحول الموضوع قال الطبيب:"الغدد اللمفاوية جزء من الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي فإن تضخمها لفترة طويلة يشير إلى وجود أمراض خطيرة، بما فيها السرطانات".
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وأضاف:"تعتبر الغدد اللمفاوية مصيدة للفيروسات والبكتيريا التي قد تدخل إلى الجسم، وفي حال وجود أمراض فيروسية أو بكتيرية تتضخم هذه الغدد، وخصوصا تلك الموجودة في الرقبة ومنطقة الفك السفلي، لكن هذا التضخم يكون مؤقتا ويستمر لأيام، وفي حال استمر لفترة طويلة فقد يكون هذا الأمر مؤشرا على الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية".
 
وأشار بوركوف إلى أن تضخم الغدد اللمفاوية لمدة طويلة في منطقة الإبطين قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الثدي، أما تضخم الغدد اللمفاوية في الفخذين أو الحوض يشير إلى الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا".

وبحسب أطباء أمراض المناعة فإن الغدد اللمفاوية قد تتضخم في حالة إصابة الجسم بالالتهابات أو عندما يقاوم الجسم بعض مسببات الأمراض، ولكن وفي حال لاحظ الشخص أن غدده اللمفاوية تضخمت لمدة أسبوعين أو أكثر فيجب عليه مراجعة الطبيب فورا، كما يجب مراجعة الطبيب فورا عندما يلاحظ الشخص أن هذه الغدد تضخمت فجأة ودون مؤشرات لوجود أية أمراض أنها صلبة ولا تتحرك عن الضغط عليها، أو أن تضخمها كان مصحوبا بالحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن. (روسيا اليوم) 
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