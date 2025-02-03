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صحة

5 فوائد كبيرة لبذور اليقطين... منها تعزيز صحة القلب

Lebanon 24
03-02-2025 | 07:44
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تعدّ بذور اليقطين من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية متعددة، بدءًا من دعم صحة القلب وصولًا إلى تعزيز وظائف الدماغ.

وتناول ملعقة كبيرة يوميًّا من هذه البذور يمكن أن يسهم في تحسين الصحة العامة، بفضل محتواها الغني بالمغذيات الأساسية.
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وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي خمس فوائد لبذور اليقطين:

1- تعزيز صحة القلب
تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من المغنيسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين وظائف القلب. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية التي تقلل الكوليسترول الضار (LDL) وتزيد  الكوليستول الجيد (HDL)؛ ما يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز صحة الأوعية الدموية.  

2- دعم النوم الجيد  
لمن يعانون صعوبات في النوم، توفر بذور اليقطين التربتوفان، وهو حمض أميني يسهم في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان يساعدان على تنظيم دورة النوم. كما أن المغنيسيوم الموجود فيها يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب؛ ما يعزز النوم العميق والمريح.  

3- تحسين وظائف الدماغ
بفضل احتوائها على الزنك والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، تسهم بذور اليقطين في دعم صحة الدماغ وتعزيز الذاكرة والقدرات الإدراكية. يلعب الزنك دورًا مهمًّا في الإشارات العصبية؛ ما قد يساعد على تحسين التركيز وتقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل الزهايمر.  

4- تقوية المناعة  
تعتبر بذور اليقطين مصدرًا جيدًا للزنك وفيتامين E، وهما عنصران أساسيان لدعم جهاز المناعة. يسهم الزنك في تسريع التئام الجروح وتعزيز مقاومة الجسم للعدوى، بينما يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة، ما يساعد على تقليل الالتهابات وتعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم.  

5- تحسين صحة الجهاز الهضمي  
تحتوي بذور اليقطين على نسبة جيدة من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الأمعاء. كما تشير دراسات حديثة إلى أن لها خصائص طبيعية مضادة للطفيليات؛ ما يسهم في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
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