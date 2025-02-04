احذروا منها.. فنانة شهيرة تعاني من متلازمة "خطيرة" وهذه أعراضها!

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كشفت المغنية العالمية بيلي أيليش مؤخراً، أنها تعاني من متلازمة تسارع معدل ضربات القلب عند الوقوف، والمعروفة طبياً باسم (POTS)، وهي حالة تؤدي إلى زيادة مفاجئة في معدل ضربات القلب عند الانتقال من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف.وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هذه الحالة تؤثر على نحو أربعة من كل 2000 شخص في المملكة المتحدة، مع ملاحظة زيادة انتشارها بين النساء. وتختلف أعراض هذه المتلازمة، مما قد يصعب تشخيصها، خاصة عندما تكون الأعراض خفيفة. ورغم ذلك، يمكن أن تؤثر الحالة بشكل كبير على الحياة اليومية لبعض الأشخاص.تشمل الأعراض الشائعة لمتلازمة POTS: الدوار، وخفقان القلب، وآلام الصدر، وضيق التنفس، والارتعاش، والتعرّق، بالإضافة إلى الإغماء أو الشعور بالإغماء شبه الكامل، وقد تزداد الأعراض سوءًا في الصباح بعد الاستيقاظ. كما يمكن أن تشمل الأعراض مشاكل في الهضم مثل الغثيان، والإسهال، والإمساك، والانتفاخ، وآلام المعدة، إضافة إلى الصداع.وقد يلاحظ المصابون بهذه المتلازمة تغير لون أيديهم وأقدامهم إلى اللون البنفسجي نتيجة ضعف تدفق الدم، وكذلك يشعرون بالتعب المزمن.ورغم أن سبب متلازمة POTS غير معروف حتى الآن ولا يوجد علاج لها، إلا أن التقرير أوضح أنه يمكن إدارة الحالة عبر تغييرات في نمط الحياة واستخدام بعض الأدوية.من خلال الكشف عن حالتها، ساهمت بيلي أيليش في زيادة الوعي حول هذه المتلازمة، وشجعت النجوم والشخصيات العامة الآخرين على مشاركة تجاربهم بهدف مساعدة الآخرين على فهم هذه الحالة بشكل أفضل. (لها)