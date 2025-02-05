منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة علاقة الهواتف بالإصابة بالسرطان

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توصلت مراجعة علمية بطلب من منظمة الصحة العالمية إلى عدم وجود ارتباط بين التعرض للموجات الراديوية وأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك اللوكيميا، اللمفوما، وسرطان الغدة الدرقية.وقاد هذه المراجعة المنهجية التي نشرت في مجلة Environment International، البروفيسور المساعد كين كاربيديس من وكالة حماية الإشعاع والسلامة النووية الأسترالية (ARPANSA).وتعد هذه المراجعة الثانية التي يكلف بها كاربيديس من قبل منظمة الصحة العالمية لبحث العلاقة بين الهواتف المحمولة والسرطان. وكانت المراجعة الأولى، التي نشرت العام الماضي، قد بحثت العلاقة بين الهواتف المحمولة وسرطان الدماغ وسرطانات الرأس الأخرى، ولم تجد أي صلة بينهما.وأوضح الأستاذ كاريبيديس أن المراجعة الحالية تقيّم جميع الأدلة المتاحة حول العلاقة بين الهواتف المحمولة، وأبراج الهواتف، والتعرض المهني لموجات الراديو، وعلاقتها بأنواع مختلفة من السرطان.وقال: "لقد درسنا جميع أنواع السرطان الأخرى، ولكننا تمكنا فقط من تقييم العلاقة بين موجات الراديو وسرطان الدم، والغدد الليمفاوية، والغدة الدرقية، وسرطان الفم بشكل دقيق".وأضاف: "على الرغم من أن هذه المراجعة لم تجد علاقة بين التعرض لموجات الراديو وهذه الأنواع من السرطان، إلا أننا لا نستطيع أن نكون بنفس القدر من اليقين الذي توصلنا إليه في المراجعة السابقة حول سرطان الدماغ. وذلك بسبب نقص الأدلة المتعلقة بعلاقة هذه السرطانات بموجات الراديو الصادرة عن التكنولوجيا اللاسلكية. كما أن أنواع السرطان الأخرى لم تخضع للبحث بنفس القدر ولم يتم تكرار نتائجها في العديد من الدراسات، مقارنة بسرطان الدماغ والهواتف المحمولة".وأشار العالم روهان ميت، الباحث في وكالة حماية الإشعاع والسلامة النووية الذي شارك في المراجعة: "لقد شملت هذه المراجعة المنهجية أكثر من 5000 دراسة، وتم تضمين 26 دراسة في التحليل النهائي. نحن نتلقى أحيانا أسئلة من العامة حول العلاقة بين التكنولوجيا اللاسلكية وسرطانات مثل اللوكيميا والليمفوما. ومن الرائع أننا الآن نملك هذه المراجعة الشاملة لإثراء المعرفة وإعلام الجمهور بحقيقة العلاقة بين التكنولوجيا اللاسلكية والسرطان".ويذكر أن منظمة الصحة العالمية تعمل حاليا على إعداد تقييم محدث حول الآثار الصحية الناتجة عن التعرض لموجات الراديو، والذي سيتم نشره في شكل تقرير معايير الصحة البيئية، وسيعتمد على هذه المراجعة المنهجية وغيرها من الدراسات التي كلفت بها المنظمة. (روسيا اليوم)