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صحة

غير متوقعة.. تحذير من التهاب المفاصل في هذه المناطق من الجسم

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:55
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حذّر جراح العظام البريطاني توم نايلور من أن معظم الناس يربطون التهاب المفاصل بالوركين والركبتين، ولا يفكرون كثيراً في أيديهم، مشيراً إلى أن هذا المرض قد يظهر في مناطق غير متوقعة.

وسلّط في حديثه لبرنامج "بي بي سي مورنينغ" الضوء على التأثير الكبير لالتهاب المفاصل في الإبهام، قائلاً: "عندما تعاني من آلام التهاب المفاصل في الإبهام فإنه يؤثر على الكثير مما تفعله على أساس يومي. وهو حقاً مرهق لمن يعانون من هذا المرض".
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وبالحديث عن مفصل الرسغ السنعي (CMCJ) على وجه التحديد، وصفه بأنه المفصل الموجود في قاعدة الإبهام، موضحاً أنه "مع تآكل المفصل، يصبح الغضروف متآكلًا بشكل متزايد.

وقال نايلور: "حتى التشوهات يمكن أن تبدأ في التكون وتؤثر على كل ما تفعله بيديك".

وبحسب "سوري لايف"، تطرق نايلور إلى علاجات هذا النوع من التهاب المفاصل، وقال: "في جميع أنواع التهاب المفاصل، نميل إلى اتباع نهج تدريجي للعلاج".

يمكنك تجربة الخطوات التالية لمعرفة ما إذا كانت تساعد في تخفيف أعراضك. يجدر بك اتباع الخطوات أولاً ومعرفة ما إذا كان العلاج اليدوي أو مجرد تغيير طريقة حمل الأشياء يمكن أن يساعد قبل التفكير في الجراحة:

- تعديل النشاط ومسكنات الألم.

 - الجبائر والمساعدات.

- العلاج اليدوي والحقن.

- الجراحة إذا لم يساعد أي شيء.

وعند مناقشة الخطوة الأولى وطرق تعديل النشاط، أوضح الطبيب مدى سهولة إجهاد اليد.

واقترح اختباراً بسيطاً: اضغط بإبهامك وسبابتك معاً، فإذا شعرت بألم، فقد تكون استشارة الطبيب فكرة جيدة.
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