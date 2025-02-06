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صحة

نصائح لمرضى حساسية الصدر فى تقلبات الطقس

Lebanon 24
06-02-2025 | 15:00
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انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تشهده البلاد مع بعض الأتربة ، وفي ظل تقلبات الطقس يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مرضى الصدر، خاصة المصابين بالربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن، ولذلك يجب الاهتمام بصحتهم وتجنب تعرضهم لاي مضاعفات صحية.
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ووفقا للدكتور محمد إبراهيم عاشور استشاري أمراض الصدر في كلية طب الزقازيق، سنتعرف على أهم النصائح  لحماية مرضى الصدر خلال تقلبات الطقس،  ومنها:

1. تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة
ارتدِ ملابس مناسبة لتقلبات الطقس، وابتعد عن الأماكن الباردة أو الملوثة قدر الإمكان.

2. استخدام الكمامة في الهواء الطلق
يساعد ارتداء الكمامة عند الخروج، خاصة في الأجواء الباردة أو التى يشوبها الغبار، على تقليل استنشاق الملوثات والمهيجات، مما يقلل من الاصابة بالمشاكل الصحية المرتبطة بالصدر.

3. الحرص على التهوية الجيدة في المنزل
تجنب التعرض للرطوبة والعفن، واستخدم جهاز ترطيب الهواء إذا كان الجو جافًا، أو جهاز تنقية الهواء لتقليل الملوثات.

4. الاهتمام بتناول الأدوية بانتظام
لا تهمل استخدام البخاخات الموسعة للشعب الهوائية أو أي أدوية يصفها الطبيب، واحمل معك دائمًا بخاخ الطوارئ إن كنت مصابًا بالربو.

5. الابتعاد عن المهيجات للصدر
تجنب التدخين أو التعرض لدخان السجائر، والعطور القوية، والمواد الكيميائية التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي.

6. تقوية المناعة بالغذاء الصحي
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والليمون، واهتم بشرب السوائل الدافئة مثل الزنجبيل واليانسون للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، اكثر من السلطة الخضراء وسلطة الفواكه، مع ضرورة الاكثار من تناول الاطعمة الغنية بعنصر الحديد ومضادات الاكسدة.

7. استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض
لا تتجاهل أي ضيق في التنفس أو سعال مستمر، واستشر طبيبك فورًا عند الشعور بأي تدهور في الحالة الصحية.
(اليوم السابع)
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