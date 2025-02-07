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صحة
من هم الأكثر عرضة للنوبات القلبية؟
Lebanon 24
07-02-2025
|
02:00
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تعتبر النوبات القلبية سببا رئيسا لحالات الوفاة، فمن هم الأكثر عرضة لخطر هذه النوبات؟.
وعن هذا الموضوع تحدث الطبيب الروسي سيرغي أغابكين خلال برنامج طبي على قناة "روسيا-1" التلفزيونية قائلاً إنه "في السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل ملحوظ".
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وأضاف: "أكثر الأشخاص المعرضين لهذه الأخطار هم الذين يوجد لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، لذا ينصح الرجال الذين يعاني أقاربهم من هذه الأمراض بالتحقق من صحة القلب وإجراء فحوصات دورية بعد سن الـ 35 سنة، وكذلك يجب على النساء التحقق بشكل دوري عند بداية ظهور أعراض انقطاع الطمث، لأنه في هذه الفترة تنخفض نسبة هرمون الإستروجين في جسم المرأة، وهو الهرمون الذي يساعد على حماية القلب من الأمراض".
كما أشار الطبيب إلى أن مرضى السكري هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
ونوه إلى أن نمط الحياة غير المستقر والضغوطات الحياتية اليومية ترفع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وكما أن السمنة وقلة ممارسة الرياضة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أيضا.
وحذّر الطبيب من أن الأشخاص الذين يشعرون بتعب دائم حتى في أوقات الراحة قد يكونوا مصابين بأمراض القلب والشرايين، لذا يجب عليهم مراقبة حالتهم الصحية بعناية واستشارة الطبيب.
وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن المدخنين هم أكثر عرضة للنوبات القلبية من غيرهم، كما أن الأشخاص الذين يتلقون بعض أنواع العلاجات الهرمونية معرضون لمثل هذه الأخطار أيضا.
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