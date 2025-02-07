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صحة
ماذا رأى المحتضرون العائدون من الموت؟ علماء يكشفون اللغز
Lebanon 24
07-02-2025
|
03:15
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استطاع فريق من العلماء من تحقيق خطوة مهمة في مجال تفسير "لغز الموت" وتفكيكه ومحاولة معرفة ما يحدث للإنسان عندما يحتضر أو في اللحظات الأخيرة له في هذه الحياة.
وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فريقاً من علماء الأعصاب الأميركيين تمكنوا من التقاط أول نشاط دماغي على الإطلاق لدماغ إنسان يحتضر.
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وتبين من التسجيل أن الناس عند لحظات الاحتضار والموت يمرون بتجربة "مراجعة الحياة"، وهو ما يؤكد توقعات سابقة عديدة تحدث عنها الأطباء والعلماء بخصوص اللحظات الأخيرة في الحياة.
ويقول الكثير من الأطباء إنه تم الإبلاغ عن مراجعات الحياة على نطاق واسع من قبل أولئك الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت والذين قالوا إنهم شاهدوا تاريخ حياتهم بالكامل يلعب في مظهر سريع للذاكرة الذاتية. وقال الكثيرون إنهم شاهدوا حياتهم "تتوالى أمام أعينهم".
وتم إجراء التسجيل الجديد عندما تعرض مريض يبلغ من العمر 87 عاماً لسكتة قلبية أثناء علاجه من الصرع، حيث قام الأطباء بربط جهاز على رأسه لمراقبة نشاط الدماغ، لكن الرجل توفي أثناء العملية.
ومع ذلك، تمكن علماء الأعصاب من التقاط 900 ثانية من نشاط الدماغ عند وقت الوفاة، مما سمح لهم برؤية ما حدث في الثلاثين ثانية قبل وبعد توقف قلبه عن النبض.
وأظهرت قياسات الموجات الدماغية قبل وبعد ذلك أن المناطق المعنية بالذكريات والاسترجاع كانت لا تزال نشطة.(العربية)
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