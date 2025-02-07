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صحة

خمس فوائد مدهشة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير الصبار

Lebanon 24
07-02-2025 | 14:00
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يُعتبر الصبار من النباتات الشهيرة بقدرته على معالجة حروق الشمس بفضل خصائصه المهدئة.

لكن، هذه النبتة البسيطة تقدم العديد من الفوائد الصحية التي قد تكون مجهولة للكثيرين.

أحد أفضل الطرق للاستفادة من هذه الفوائد هو تناول عصير الصبار.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، إليك خمس فوائد صحية لشرب عصير الصبار كل صباح:

أوّلأً، زيادة الطاقة: يحتوي عصير الصبار على العديد من  والمعادن التي تمنحك طاقة طبيعية لبدء يومك. خصائصه المرطبة تساعد أيضًا في الحفاظ على مستوى الترطيب المناسب للجسم.
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ثانيا، دعم الهضم: يساعد عصير الصبار على تحسين الهضم، خاصة عندما يُشرب على معدة فارغة. يحتوي الصبار على إنزيمات تساهم في تحطيم الكربوهيدرات والدهون؛ ما يسهل عملية الهضم. كما يمكن أن يساعد في تقليل مشاكل مثل الانتفاخ.

ثالثًا، تحسين صحة البشرة: يعتبر جل الصبار علاجًا شائعًا لمشاكل الجلد، لكن أبحاثًا أظهرت أن شرب عصير الصبار يمكن أن يحسن صحة البشرة أيضًا.ويساعد العصير في تقليل التجاعيد وزيادة مرونة الجلد، فضلًا عن تأثيره المضاد للبكتيريا والمضاد للالتهابات في علاج حب الشباب.

رابعًا، تعزيز تبييض الأسنان: عصير الصبار يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الفم أيضًا. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، تساعد خصائصه المناعية والمضادة للفيروسات والمضادة للالتهابات في معالجة مشكلات الفم مثل الحزاز المسطح الفموي، التليف تحت المخاطي، وتهيج اللثة.

خامسًا، تقليل الالتهابات: يحتوي الصبار على مواد مضادة للالتهابات مثل Bradykinase وحمض الساليسيليك التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم. وقد أظهرت الدراسات أن الصبار فعال في علاج حالات مثل التهاب القولون التقرحي وبعض اضطرابات الأمعاء الالتهابية. 
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