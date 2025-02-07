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صحة
ما هو الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار؟
Lebanon 24
07-02-2025
|
23:00
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توقيت وجبة الإفطار يظل موضوعًا مثارًا للجدل، حيث تتباين الآراء حول الوقت المثالي لتناولها.
بعض المصادر توصي بتناولها بين الساعة 7 و8 صباحًا، بينما ترى مصادر أخرى أهمية تناولها فور الاستيقاظ.
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وفقاً لخبيرة التغذية ريان ستيفنسون، يعتمد التوقيت المثالي للإفطار على الشخص نفسه، ولكن القاعدة الأساسية هي ترك 12 ساعة على الأقل بين العشاء ووجبة الإفطار، وهذا يمنح الجسم فرصة للصيام الليلي، وتعزيز صحة الأمعاء.
ويعتمد الجسم على إيقاعه اليومي في تنظيم وظائفه، بينما يحتاج ميكروبيوم الأمعاء "مجموعة البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي" إلى فترات راحة للإصلاح.
ويشير الخبراء إلى أن تأخير الإفطار قد يعزز التمثيل الغذائي وصحة الجهاز الهضمي. وبالإضافة إلى توقيت الإفطار، تعد مكوناته أمراً مهماً.
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