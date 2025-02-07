Advertisement

صحة

ما هو الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار؟

Lebanon 24
07-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1317228-638745524065445118.jpeg
Doc-P-1317228-638745524065445118.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقيت وجبة الإفطار يظل موضوعًا مثارًا للجدل، حيث تتباين الآراء حول الوقت المثالي لتناولها.

بعض المصادر توصي بتناولها بين الساعة 7 و8 صباحًا، بينما ترى مصادر أخرى أهمية تناولها فور الاستيقاظ.
Advertisement

وفقاً لخبيرة التغذية ريان ستيفنسون، يعتمد التوقيت المثالي للإفطار على الشخص نفسه، ولكن القاعدة الأساسية هي ترك 12 ساعة على الأقل بين العشاء ووجبة الإفطار، وهذا يمنح الجسم فرصة للصيام الليلي، وتعزيز صحة الأمعاء.

ويعتمد الجسم على إيقاعه اليومي في تنظيم وظائفه، بينما يحتاج ميكروبيوم الأمعاء "مجموعة البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي" إلى فترات راحة للإصلاح.

ويشير الخبراء إلى أن تأخير الإفطار قد يعزز التمثيل الغذائي وصحة الجهاز الهضمي. وبالإضافة إلى توقيت الإفطار، تعد مكوناته أمراً مهماً. 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-02-08
01:00 | 2025-02-08
00:00 | 2025-02-08
16:00 | 2025-02-07
14:00 | 2025-02-07
10:57 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24