Advertisement

صحة

لمحبي القهوة.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
08-02-2025 | 15:56
A-
A+
Doc-P-1317745-638746523447748550.jpg
Doc-P-1317745-638746523447748550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصّل باحثون إلى أن كل كوب قهوة مع حليب أو بدونه يشربه الشخص يقلل خطر إصابته بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10%.
 
 
Advertisement
بالمقابل، فإن الأشخاص الذين أضافوا السكر خسروا نصف الفائدة، حيث كان خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لديهم أقل بنسبة 5% لكل كوب من القهوة.

وأجرى الدراسة باحثون من قسم التغذية، في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في الولايات المتحدة، ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، وكتبت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

من المعروف من الأدلة السابقة أن شاربي القهوة يكتسبون وزنا أقل مع تقدمهم في السن، مما قد يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما قد يعمل الكافيين والمركبات النباتية الموجودة في القهوة على تقليل الالتهاب في الجسم المرتبط بمرض السكري من النوع الثاني. أما إضافة السكر فتزيد فرص زيادة الوزن.

ووجد أن وضع المحليات الصناعية في القهوة يؤثر على قدرتها الظاهرة في الحماية من مرض السكري من النوع الثاني، حيث كان الانخفاض في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لكل كوب 7% فقط عند إضافة هذه المحليات.
 
قال الدكتور ماثياس هين، الذي أعد الدراسة من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، "قد يساعد شرب القهوة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، لكن إضافة السكر أو المحليات يقلل بشكل كبير هذه الفوائد". (الجزيرة نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-02-09
23:00 | 2025-02-08
11:00 | 2025-02-08
08:30 | 2025-02-08
06:00 | 2025-02-08
04:00 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24