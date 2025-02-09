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صحة

علاج جديد للصلع عند الذكور يثير ضجة.. والسبب؟

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:41
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يُحدث علاج محتمل جديد للثعلبة الأندروجينية، والمعروفة أيضاً باسم الصلع الوراثي عند الذكور، ضجة كبيرة باعتبار أنه قد يكون علاجاً ثورياً، مع بدء تجربة سريرية على مستوى أميركا لاختبار سلامته وفاعليته.
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والدواء باسم  VDPHL01، هو حبة غير هرمونية تظهر نتائج واعدة في استعادة الشعر دون متاعب العلاجات الموضعية والآثار الجانبية الخطيرة المحتملة للأدوية الهرمونية، وفق "نيويورك بوست".

وقال الدكتور نيل ساديك، أستاذ الأمراض الجلدية السريري في كلية طب وايل كورنيل: "أؤكد على كونه علاجاً غير هرموني، لأن العلاج الفموي الوحيد المعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء لتساقط الشعر النمطي له آلية عمل هرمونية ويرتبط بآثار جانبية هرمونية محتملة مثل ضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية والأفكار الانتحارية".

وأضاف عن أفضلية الدواء "غالباً ما يكون للخيارات الموضعية معدلات توقف عالية، لأنها قد تكون فوضوية ومرهقة في التطبيق، فيما هذا سيكون أسهل بكثير".
ويتم الترويج لـ VDPHL01 من قبل Veradermics، وهي شركة أدوية حيوية مقرها نيو هافن، كونيتيكت، والتي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) أنها جمعت 75 مليون دولار لتمويل التجربة الجديدة.

وطورت Veradermics مؤخراً قرص مينوكسيديل فموي، ورفضت الشركة تأكيد ما إذا كان الدواء الجديد يحوي مينوكسيديل، مصرة على عدم الكشف عن معلومات إضافية حول تركيبة الدواء في هذا الوقت.

وقال بيان الشركة إن الدواء هو حبة غير هرمونية تظهر نتائج واعدة في استعادة الشعر دون متاعب العلاجات الموضعية والآثار الجانبية الخطيرة المحتملة للأدوية الهرمونية.

وتتم دراسة VDPHL01 كحبة مرة أو مرتين يومياً، وقال ساديك إن البيانات الأولية للمرحلة الثانية كشفت عن نمو الشعر في وقت مبكر يصل إلى شهرين بعد العلاج، وأشار إلى أن هذه البيانات المشجعة يجب أن تكون متاحة في الأشهر المقبلة.

وتتوقع Veradermics التقدم بطلب للحصول على الموافقة لترويج الدواء في غضون عام من الانتهاء من تجاربها إذا سارت الأمور على ما يرام.
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