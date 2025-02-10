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صحة

6 أعراض خطيرة لقصور القلب.. ما هي؟

Lebanon 24
10-02-2025 | 05:00
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حدد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الأعراض التي لا يمكن تجاهلها لأنها تشير إلى تطور حالة قصور القلب.
 
ووفقا له، قصور القلب حالة خطيرة تحدث عندما لا يتمكن القلب من العمل بصورة طبيعية وصحيحة.
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فما هي الأعراض التي تتطلب مراجعة الطبيب فورا؟

- التعب السريع، وانخفاض القدرة على تحمل النشاط البدني؛

- ضيق تنفس شديد يستمر فترة طويلة، حتى عند بذل مجهود بدني بسيط.

- تورم وازرقاق القدمين؛

- الاستيقاظ في الليل بسبب الاختناق؛

- قلة البول (انخفاض كمية البول، والتبول في الليل بشكل رئيسي)؛

- زيادة الوزن بسرعة.

والمرحلة الأولى لقصور القلب، بحسب أطباء القلب هي عوامل خطر الإصابة بمتلازمة قصور القلب مع عدم وجود تغييرات هيكلية في القلب.
وهذه العوامل هي: التدخين، الوزن الزائد، ارتفاع مستوى ضغط الدم، اتفاع مستوى السكر في الدم، أمراض الكلى والقصور الكلوي.
ووفقا له، لا تظهر أعراض في المرحلة الثانية من قصور القلب. ولكن ظهور الأعراض يشير إلى أن متلازمة قصور القلب هي في المرحلة الثالثة. (روسيا اليوم)
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