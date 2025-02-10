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صحة
ابدأ يومك بهذا العصير.. وراقب ما يحدث لجسمك
Lebanon 24
10-02-2025
|
08:04
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قد يكون بدء يومك بتناول معزز للمناعة هو المفتاح لاستعادة صحة الأمعاء، والحماية من الأمراض، والحصول على العديد من الفوائد، ولذا يوصي التقرير المنشور عبر موقع indianexpress أهم الفوائد التي تحل على الجسم عند تناول عصير السبانخ في الصباح.
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أكد التقرير، أن بدء يومك بعصير السبانخ يوفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الترطيب وإزالة السموم وتحسين الهضم بسبب محتواه العالي من الماء والألياف، كما أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء بمحتواه من الحديد، ويعزز الطاقة والقدرة على التحمل.
فإن عصير السبانخ غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وبيتا كاروتين واللوتين، مما يعزز صحة الجلد والشعر القوي والجهاز المناعي المرن، حيث تساهم النترات الموجودة في السبانخ في صحة القلب من خلال تحسين الدورة الدموية، بينما يدعم فيتامين ك والكالسيوم قوة العظام، كما يساعد محتواه من اللوتين والزياكسانثين في حماية الرؤية من خلال تقليل خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر.
فشرب عصير السبانخ على معدة فارغة آمن بشكل عام، ويعزز امتصاص العناصر الغذائية والترطيب والهضم.
كما أن عصير السبانخ غني بالألياف والبوتاسيوم، وكلاهما يدعم صحة القلب من خلال تنظيم مستويات الكوليسترول.
وشدد التقرير على أنه يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لعصير السبانخ إلى تحسين الدورة الدموية، وتعزيز امتصاص الحديد، والمساعدة في إدارة الوزن، فإن 120-240 مل منه يوميًا يكفي بشكل عام لمعظم الأفراد، ومع ذلك، يجب أن يكمل نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالخضروات والفواكه والبروتينات والدهون الصحية بدلاً من أن يكون بمثابة حل صحي مستقل. (اليوم السابع)
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