المشي "حافي القدمين".. مخاطر صحية على الرغم من الفوائد

Advertisement

أشار خبراء في مجال الصحة إلى أن المشي بقدمين حافيتين له فوائد صحية، رغم أن الأمر قد لا يكون مريحًا. وفي المقابل، هناك بعض المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند المشي بقدمين حافيتين.وبحسب صحيفة "هندوسيان تايمز" الهندية، فإن المشي حافي القدمين، أي دون حذاء أو جوارب، هو وسيلة بسيطة وفعّالة لتقوية عضلات القدمين. فبحسب الدكتور روبرت كونينيلو، أخصائي طب الأقدام السريري "تميل عضلات القدمين إلى الضعف مع مرور الوقت نتيجة لاستخدام الأحذية بشكل مستمر.وأوضح كونينيلو قائلًا "مع تقدمنا في العمر وارتداء الأحذية ، تفقد عضلات القدمين قوتها؛ ما قد يؤدي إلى مشاكل في الحركة في مراحل لاحقة من الحياة، بينما يساعد المشي حافي القدمين على تنشيط هذه العضلات ويحسن الحركة والكفاءة الأيضية".من جانبها، أشارت الدكتورة هانا كوبلمان، أخصائية الأمراض الجلدية، إلى فائدة أخرى تتمثل في تحسين صحة الجلد، قائلةً "المشي حافي القدمين يسمح لبشرتك بالتنفس، ويقلل تراكم الرطوبة؛ ما يقلل خطر الإصابة بالعدوى الفطرية، مثل قدم الرياضي".علاوة على ذلك، يعد المشي على أسطح مختلفة، مثل: البلاط، أو الخشب، أو حتى السجاد المحكم، بمثابة جلسة صغيرة للعلاج الانعكاسي، وهو ما يوفر راحة وفوائد للصحة العامة.ورغم الفوائد المذكورة، هناك بعض المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار، ولا سيما التعرض للبكتيريا ومسببات الحساسية بسبب الغبار ووبر الحيوانات ومواد التنظيف.علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي المشي حافيًا الى تفاقم خطر الاصطدام بالأشياء الحادة الخطيرة والمؤلمة؛ خاصة للأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية، مثل أمراض السكري أو اضطرابات الدورة الدموية.كما أن الأسطح الصلبة، مثل: البلاط، والخشب، لا توفر توسيدًا للقدم؛ ما قد يؤدي إلى الشعور بالإجهاد أو تطور حالات، مثل: التهاب اللفافة الأخمصية، وهو ألم في الكعب ناتج عن التهاب الأنسجة.واتفق الخبراء على ضرورة الاعتدال في المشي حافي القدمين. وفي بعض الحالات، يكون من الأفضل حماية القدمين بالأحذية أو الجوارب، مثال: عند الطهي والوقوف فترات طويلة على مناطق معينة من القدم، وعند وجود مشاكل جلدية أو حالات صحية متعلقة بالقدم، إذ يجب على الأشخاص الذين يعانون الإكزيما أو الصدفية أو السكري تجنب المشي حافيًا.وإذا كان لديك أرضيات منزلية زلقة، يوصي الخبراء بارتداء الجوارب غير القابلة للانزلاق أو الأحذية المنزلية الناعمة لتجنب الانزلاق.