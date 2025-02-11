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صحة

ما هي أعراض نوبة الصرع؟

Lebanon 24
11-02-2025 | 23:00
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يشير الدكتور فاسيلي نوغوفيتسين أخصائي طب الأعصاب إلى أنه أثناء نوبة الصرع يحدث خلل في وظيفة الدماغ، ويفقد الشخص القدرة على الكلام والعمل وتقييم ما يحدث بشكل موضوعي.

ويقول: "تولد الخلايا العصبية في حالة الصرع، نشاطا كهربائيا متزايدا، ما يتعارض مع النقل الطبيعي للنبضات العصبية".
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ووفقا له، تتميز النوبات الارتجاجية العضلية بارتعاش بعض أجزاء الجسم. ويمكن الحفاظ على الوعي. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر تحريك الرأس أو تحويل النظر إلى الجانب، ورفع إحدى اليدين وشدها، والحركات المتكررة للشفاه من علامات بداية نوبة الصرع.

ويقول: "تحدث نوبات الصرع لسوء الحظ في أغلب الأحيان بشكل غير متوقع، على الرغم من أن بعض المرضى قد يكون لديهم شعور مسبق بها، خاصة إذا كانوا قد عانوا منها من قبل. ومن المهم عند بداية النوبة مساعدة المصاب على اتخاذ موقف آمن. وذلك بمساعدته في الجلوس أو الاستلقاء لتجنب حدوث الإصابات".
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