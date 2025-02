كيف تنشئ مذكرة رقمية متعددة الوسائط لحياتك اليومية؟

Advertisement

هل لا تزال تبحث عن قرار لـ«تحسين الذات» في العام الجديد؟ فكّر في الاحتفاظ بمذكرة يومية، التي أظهرت الدراسات أنها قد تساعد الشخص في تحسين الصحة العقلية، وتعالج مشاكل القلق، بينما توفر أيضاً منفذاً إبداعياً للتعبير الشخصي.مذكرات رقميةتتوفر مذكرات ودفاتر ملاحظات ورقية جميلة إذا كنت ترغب في متابعة المسار الحسي الخالي من الشاشات، ولكن إذا كنت تفضل طريقة متعددة الوسائط لكتابة اليوميات، فعليك استعمال جوالك. وتتيح لك التطبيقات المجانية التي تأتي مع برنامج «آي أو إس» من «أبل»، ونظام «آندرويد» من «غوغل» إضافة الصور والمقاطع الصوتية والمزيد لحشد أفكارك، وإعداد تذكيرات إلكترونية للكتابة بانتظام.وفيما يلي نظرة عامة على ذلك:- بدء الاستخدام. يتطلب الاحتفاظ بمذكرات رقمية بضع خطوات أساسية: انتقاء تطبيق، وكتابة إدخال «مادة مدونة»، وإضافة منشورات جديدة على أساس منتظم. ولا تدع الخوف من كتابة رسائل طويلة ومتأملة على الشاشة الصغيرة يعوقك. ما عليك سوى إملاء أفكارك على جوال آيفون أو آندرويد باستخدام أدوات النسخ الملحقة، على الرغم من التحقق من سياسة الخصوصية الخاصة به إذا كنت قلقاً بشأن بياناتك.- استخدام تطبيق «جورنال» من «أبل». أصدرت «أبل» تطبيق «جورنال» Journal app الخاص بها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، وأضافت ميزات جديدة العام الماضي في تحديث «آي أو إس 18»، بما في ذلك القدرة على طباعة الإدخالات. (التطبيق غير متوفر بعد لأجهزة آيباد).لإعداده، ابحث فقط عن أيقونة تطبيق «جورنال» على الشاشة الرئيسة أو في «مكتبة التطبيقات»، وافتحه واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.لإنشاء إدخال جديد في يومياتك، اضغط على أيقونة زائد (+) في أسفل الشاشة، وحدّد زر (إدخال جديد) New Entry في أعلى الشاشة التالية، أو تحت موضوع مقترح. انتقل إلى حقل النص لتسمية عنوان الإدخال والبدء في الكتابة، أو انقر فوق رمز الميكروفون الموجود في الركن السفلي من لوحة المفاتيح لإملاء النص.في صف الرموز بأعلى لوحة المفاتيح، يمكنك تنسيق النص بخط داكن أو مائل أو بأنماط أخرى، والحصول على مزيد من اقتراحات المواضيع، وإضافة صور من المكتبة أو من الكاميرا، وإضافة تسجيل صوتي، وتدوين موقعك. كما يمكنك وصف حالتك المزاجية الحالية من خلال شاشة «الحالة الفكرية» State of Mind screen، التي يمكن مشاركتها مع تطبيق «الصحة» Health app (إذا كنت تسمح بذلك).يعرض لك التطبيق، بإذنك، قائمة باقتراحات الموضوعات المستمدة من الصور والمواقع والأنشطة الخاصة بك. يمكنك إيقاف تشغيل الاقتراحات عن طريق فتح رمز «إعدادات» في آيفون، وتحديد «التطبيقات»، واختيار «جورنال»، والضغط على الزر الموجود بجوار «تخطي اقتراحات اليوميات» Skip Journaling Suggestions.أثناء وجودك في إعدادات «جورنال»، يمكنك تعيين عناصر تحكم أخرى، مثل طلب «مُعرّف الوجه» Face ID أو «مُعرّف اللمس» Touch ID أو رمز المرور لإلغاء التأمين، أو نسخ الإدخالات الخاصة بك احتياطياً عبر الإنترنت إلى «آي كلاود». يمكنك أيضاً إعداد جدول لتدوين اليوميات، وتمكين الإشعارات التي تحفزك على الكتابة.يمكنك وضع علامة مرجعية وتحرير مؤلفاتك عن طريق الضغط على أيقونة القائمة ذات النقاط الثلاث في أسفل الركن الأيمن من كل إدخال. يحتوي تطبيق «جورنال» على وظيفة بحث للبحث عن الإدخالات القديمة إذا كنت لا تشعر بالرغبة في العودة مجدداً بالزمن إلى الوراء.استخدام «غوغل كيب»لم تصدر «غوغل» بعدُ تطبيقاً متخصصاً مماثلاً لتدوين اليوميات، لكن تطبيق «غوغل كيب»Google Keep، البالغ من العمر 12 عاماً، يمكنه تنفيذ هذه المهمة، من خلال تنظيم المدخلات، والمقاطع الصوتية، وصفحات الويب، والصور، والرسومات.لاستخدام «غوغل كيب»، تحتاج إلى حساب «غوغل» وتطبيق «كيب». والتطبيق متوفر لنظامي التشغيل «آندرويد»، و«آي أو إس» (بما في ذلك آيباد)، والاحتفاظ بمحتوى «كيب» بالنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، حيث يمكن عرضه في متصفح الويب.بمجرد تثبيت تطبيق «كيب»، افتحه واضغط على الزر (+) في الركن الأيمن السفلي لبدء إدخال. استخدام الأيقونات في أسفل شاشة إدخال النص يسمح لك بعمل أشياء، مثل إضافة صورة، أو إعطاء لون لخلفية الإدخال.يؤدي إنشاء وإضافة علامة «دفتر يوميات» journal إلى ترشيح المنشورات خاصتك من الملاحظات أو القوائم الأخرى التي قد تستخدمها داخل التطبيق. وعلى الرغم من أن تطبيق «كيب»، على عكس «جورنال»، لا يمكنه أن يمنحك الاقتراحات، لكن يمكنك أن تطلب من «جيميناي» من «غوغل» أو مساعد الذكاء الاصطناعي المفضل لديك طرح أفكار للموضوعات.خيارات أخرىيوجد لدى مستخدمي «سامسونغ غالاكسي» تطبيق «سامسونغ نوتس» Samsung Notes app بوصفه خياراً آخر للمذكرات، والاحتفاظ بدفتر يوميات على واحد من الأجهزة اللوحية العاملة بالقلم يعيد إنشاء أجواء القلم والورق في العصر الإلكتروني.إذا كنت ترغب في تطبيق لتدوين اليوميات يحتوي على ميزات إضافية (مثل إضافة الظروف الجوية اليومية تلقائياً)، فلديك كثير من الخيارات الأخرى، ولكن ربما تحتاج إلى دفع ثمن المنتج الممتاز. ومن بين التطبيقات الكثيرة التي تعمل على أغلب المنصات هناك تطبيق «داي وان» Day One (نحو 3 دولارات شهرياً)، وتطبيق «دياريوم» Diarium (10 دولارات للشراء)، وتطبيق «ريفليكتاري» Reflectary الطموح الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (نحو 7 دولارات شهرياً).تُسهل تطبيقات تدوين اليوميات الكتابة عن حياتك من دون الحاجة إلى الجانب الاستعراضي لوسائل التواصل الاجتماعي. كما أن الاهتمام الأقل بما يفعله كل شخص آخر يمنحك مزيداً من الوقت لتقضيه في الاهتمام بنفسك. (الشرق الاوسط)