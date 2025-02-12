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صحة

دراسة تحدد أفضل وجبة إفطار لتحسين نفسية مرضى القلب

Lebanon 24
12-02-2025 | 13:00
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ربطت دراسة بحثية جديدة بين تناول وجبة إفطار مغذية وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب، ووفقًا للبحث الذي أجرته جامعة هاربين الطبية في الصين، فإن محتوى وتوقيت الوجبات قد يؤثر على "الساعة" الداخلية للجسم، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الصحة العقلية، بحسب موقع "تايمز ناو".
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من المعروف أن أي شيء تأكله يؤثر على صحتك الجسدية والعقلية، ومع ذلك، وفقًا لدراسة جديدة، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب هم أكثر عرضة للابتعاد عن الاكتئاب والتوتر والقلق إذا تناولوا وجبة إفطار كبيرة غنية بالسعرات الحرارية.
وأكد باحثون من الصين إن هناك أدلة تشير إلى أن العوامل الغذائية تلعب دورًا كبيرًا في زيادة وتطور الاكتئاب إذا كنت تعاني من أمراض القلب مثل ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
إن مرضى القلب أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بغيرهم بشكل عام، وقد ثبت أن العوامل الغذائية تلعب دورًا مهمًا في حدوث الاكتئاب وتطوره، كما لاحظ فريق بقيادة الدكتور هونجكوان شي من جامعة هاربين الطبية.
وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة BMC Medicine إن توقيت تناول السعرات الحرارية يساعد في تنظيم الإيقاعات اليومية والتمثيل الغذائي - وكلاهما، إذا تم تنظيمه وتعزيزه، يمكن أن يخفف أيضًا من أعراض الاكتئاب والقلق.
الإيقاعات اليومية - التغيرات الجسدية والعقلية والسلوكية التي تحدث في الكائن الحي على مدار دورة مدتها 24 ساعة - تساهم في الاكتئاب، لأنها تعمل على ساعتك الداخلية، والتي تتأثر بالضوء والظلام.
نظرًا لأن مرضى القلب معرضون بالفعل لخطر متزايد للإصابة بالاكتئاب، فقد بحثت الدراسة الجديدة في الروابط المحتملة بين الوجبات اليومية والصحة العقلية للمريض.
ودرس الفريق البحثي بيانات من عام 2013 إلى عام 2018 من أكثر من 32000 أمريكي مسجلين في المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة. كان متوسط عمر المشاركين 60 عامًا - كان معظمهم مصابًا بأمراض القلب، وتم تشخيص ما يقرب من 600 منهم بالاكتئاب.

أبلغ المشاركون في المسح العلماء بما يأكلونه ومتى يأكلون خلال يوم عادي.أظهرت البيانات أن أولئك الذين تناولوا أكثر من 700 سعر حراري في وجبة الإفطار كانوا أقل عرضة للاكتئاب بنسبة 30 % مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبات إفطار قليلة بمتوسط 88 سعرًا حراريًا.
وقال الباحثون إنه عندما قام المشاركون بتحويل 5% فقط من السعرات الحرارية اليومية من العشاء أو الغداء إلى وجبة الإفطار، كان ذلك مرتبطًا بانخفاض خطر الاكتئاب لديهم بنسبة 5%.
التغذية ليست مرتبطة بخطر الاكتئاب
وجدت الدراسة أيضًا أن مستويات العناصر الغذائية الجسيمية - البروتين أو الكربوهيدرات - غير مرتبطة بخطر الاكتئاب.
إن تحديد موعد تناول الطعام بنفس أهمية ما تتناوله، يجب أن يتوافق وقت استهلاك الطاقة الغذائية مع تقلبات الساعة البيولوجية لتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، كما كتب الباحثون في الدراسة.

أفكار إفطار مغذية
وفقًا للخبراء، تتضمن وجبات الإفطار المغذية:

-حبوب الإفطار الكاملة مثل الشوفان مع الفواكه والمكسرات

-خبز الأفوكادو على خبز القمح الكامل مع الإضافات مثل الخضروات الطازجة أو الخضار المقلية
-الخضار المخفوقة مع البيض المقلي مع الأعشاب (اليوم السابع)
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