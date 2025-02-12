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صحة
في حالة غريبة.. الكوليسترول يحول لون الجلد إلى الأصفر
Lebanon 24
12-02-2025
|
23:46
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أفاد موقع World of Buzz أن لون جلد رجل من الولايات المتحدة تحول إلى الأصفر بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في جسمه.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن الرجل راجع المستشفى في تامبا لأنه بدأ يشكو من اصفرار الجلد وظهور عقد على راحة يديه وباطن قدميه ومرفقيه، بدأ مع مرور الوقت، يخرج منها سائل مخاطي.
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وبعد إجراء الفحوصات، شخصت إصابته باللويحة الصفراء (Xanthelasma )- رواسب صفراء من الكوليسترول تحت الجلد ناجمة عن ارتفاع قياسي بمستوى الكوليسترول والدهون في الدم.
واتضح للأطباء أن هذه الحالة ظهرت بعد أن اتبع الرجل نظاما غذائيا يقتصر على اللحوم لمدة ثمانية أشهر. أي أن نظامه الغذائي كان يتكون حصريا من المنتجات الحيوانية: الزبدة، وما يصل إلى أربعة كيلوغرامات من الجبن واللحوم يوميا. وعلى الرغم من وجود علامات واضحة على وجود مشكلات صحية، ادعى الرجل أنه يشعر بتحسن، حيث فقد وزنه الزائد وتحسنت طاقته ووظائفه الإدراكية.
ولكن الأطباء اكتشفوا أن مستوى الكوليسترول في دمه أعلى من 1000 ملغم في الديسيلتر أي أعلى من المعدل الطبيعي بخمسة أضعاف، ومع ذلك لم يراجع المستشفى إلا بعد شهر من ظهور الأعراض لأن اصفرار الجلد والعقد لم تسبب أي ألم. (روسيا اليوم)
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