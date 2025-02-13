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صحة

شرب الماء مع الأكل.. هل هو مضر بالصحة؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:00
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شرب كمية مناسبة من الماء بانتظام أمر ضروري لصحة جيدة، وينصح الخبراء البالغين بشرب 2-3 لترات من الماء يوميًا، وعلى الرغم من أنه يمكن للشخص أن يشرب الماء في أي وقت من اليوم، إلا أنه وفقًا لتقرير موقع news 18 فإن شرب الماء في أوقات معينة يمكن أن يؤثر على صحة المرء.
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أفضل الأوقات لشرب الماء من أجل صحة جيدة
حسب التقرير فإن العديد من الأشخاص لديهم عادة شرب الماء أثناء تناول الطعام، هذه العادة لها تأثير سيئ على الهضم، ويمكن أن تؤدى إلى العديد من المشاكل المتعلقة بالمعدة، ووفقًا للتقرير قد يحدث العديد من الأمراض بسبب شرب الماء أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة، ولهذا السبب يوصي بشرب الماء قبل ساعة على الأقل من تناول الطعام أو خلال ساعة أو ساعتين بعد تناول الطعام.
أضرار شرب الماء أثناء الأكل
مشاكل السمنة
شرب الماء أثناء الأكل يضعف من قوة الهضم ويزيد من السمنة، فإذا لم تكن معدتنا سليمة فمن المستحيل أن يبقى الجسم سليماً، لذلك يجب عدم شرب الماء أثناء الأكل.

الغازات وحرقة المعدة
شرب الماء أثناء الأكل يتم امتصاصه بواسطة سطح المعدة، وتستمر عملية امتصاص الماء حتى يصبح السائل المطلوب للهضم سميكًا، وفى مثل هذه الحالة يبدأ العصارة المعدية فى التكون لهضم الطعام، مما قد يؤدى إلى عسر الهضم والغازات وحرقة المعدة.

مشكلة الحموضة
شرب الماء مباشرة بعد الأكل يدمر الطاقة التي تسمى بالنار المعدية في المعدة، والتي تعمل على هضم الطعام، لذلك فإن شرب الماء مباشرة بعد الأكل من شأنه أن يعيق عملية هضم الطعام بشكل سليم، يمكن أن تحدث مشاكل مثل الغازات والحموضة بسبب تعفن الطعام غير المهضوم في المعدة.
(اليوم السابع)
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