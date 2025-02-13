13
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
شرب الماء مع الأكل.. هل هو مضر بالصحة؟
Lebanon 24
13-02-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شرب كمية مناسبة من الماء بانتظام أمر ضروري لصحة جيدة، وينصح الخبراء البالغين بشرب 2-3 لترات من الماء يوميًا، وعلى الرغم من أنه يمكن للشخص أن يشرب الماء في أي وقت من اليوم، إلا أنه وفقًا لتقرير موقع news 18 فإن شرب الماء في أوقات معينة يمكن أن يؤثر على صحة المرء.
Advertisement
أفضل الأوقات لشرب الماء من أجل صحة جيدة
حسب التقرير فإن العديد من الأشخاص لديهم عادة شرب الماء أثناء تناول الطعام، هذه العادة لها تأثير سيئ على الهضم، ويمكن أن تؤدى إلى العديد من المشاكل المتعلقة بالمعدة، ووفقًا للتقرير قد يحدث العديد من الأمراض بسبب شرب الماء أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة، ولهذا السبب يوصي بشرب الماء قبل ساعة على الأقل من تناول الطعام أو خلال ساعة أو ساعتين بعد تناول الطعام.
أضرار شرب الماء أثناء الأكل
مشاكل السمنة
شرب الماء أثناء الأكل يضعف من قوة الهضم ويزيد من السمنة، فإذا لم تكن معدتنا سليمة فمن المستحيل أن يبقى الجسم سليماً، لذلك يجب عدم شرب الماء أثناء الأكل.
الغازات وحرقة المعدة
شرب الماء أثناء الأكل يتم امتصاصه بواسطة سطح المعدة، وتستمر عملية امتصاص الماء حتى يصبح السائل المطلوب للهضم سميكًا، وفى مثل هذه الحالة يبدأ العصارة المعدية فى التكون لهضم الطعام، مما قد يؤدى إلى عسر الهضم والغازات وحرقة المعدة.
مشكلة الحموضة
شرب الماء مباشرة بعد الأكل يدمر الطاقة التي تسمى بالنار المعدية في المعدة، والتي تعمل على هضم الطعام، لذلك فإن شرب الماء مباشرة بعد الأكل من شأنه أن يعيق عملية هضم الطعام بشكل سليم، يمكن أن تحدث مشاكل مثل الغازات والحموضة بسبب تعفن الطعام غير المهضوم في المعدة.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
Lebanon 24
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
04:44 | 2025-02-13
13/02/2025 04:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
08:00 | 2025-02-13
13/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
08:48 | 2025-02-13
13/02/2025 08:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
06:45 | 2025-02-13
13/02/2025 06:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
08:11 | 2025-02-13
13/02/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
01:06 | 2025-02-14
مرض السكري قد يصبح من الماضي.. علاج جديد يوقف الحاجة للإنسولين
23:37 | 2025-02-13
بفضل تكنولوجيا النانو.. اختبار جديد يكشف السرطان قبل تفشيه
15:00 | 2025-02-13
المشروبات الرياضية.. هل تسبب نفس أضرار مشروبات الطاقة؟
12:00 | 2025-02-13
علامات تدل على مرض الكلى
09:30 | 2025-02-13
نوع جديد من اضطرابات تخثر الدم
07:01 | 2025-02-13
هل تتسبب بعض وسائل منع الحمل بزيادة خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية؟
فيديو
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
14/02/2025 08:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
14/02/2025 08:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
14/02/2025 08:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24