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صحة

مرض السكري قد يصبح من الماضي.. علاج جديد يوقف الحاجة للإنسولين

Lebanon 24
14-02-2025 | 01:06
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شهد علاج السكريبنوعيه الأول والثاني، تقدمًا كبيرًا في الفترة الماضية، مما يعني أن هناك أملًا أن نعاصر حالات تتماثل للشفاء منه نهائيًا قريبًا، حسبما ذكرت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء بكلية طب قصر العيني.
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وأضافت شلتوت أن البنكرياس الصناعي هو أحدث ما توصل إليه العلماء في مجال علاج السكري من النوع الأول، مشيرةً إلى أنه حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، وتم إدراجه في التأمين الصحي ببعض الدول حول العالم.

وأوضحت أستاذ أمراض الباطنة أن البنكرياس الصناعي يغني مريض النمط الأول من السكري عن الحصول على حقن الإنسولين عدة مرات في اليوم ويحافظ على توازن سكر الدم لديه.

وأشارت إلى أن الباحثين نجحوا في التوصل إلى دواء يساعد على الوقاية من السكري الأول لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالمرض في مراحله الأولية.

وكشفت شلتوت أن دواء يدعى "تيبليزوماب" "Teplizumab"، متوفر في صورة حقن، مضيفةً: "إذا تم الحصول عليه لمدة أسبوعين تحت إشراف الطبيب، قد يساهم في تأخير الإصابة بالسكري من النوع الأول لمدة تتراوح بين عامين ونصف و3 أعوام.

وأكدت أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر لعلاج السكري من النوع الأول باستخدام زراعة خلايا البنكرياس، خاصةً للمرضى الذين يتعرضون لغيبوبة نقص السكر بشكل متكرر. بينما السكري من النوع الثاني، ذكرت أنه تم اختبار العلاج بالخلايا الجذعية على مريض في جامعة شنغهاي، استمر في الحصول على الإنسولين لمدة 25 عامًا.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن علاج السكري الثاني بالخلايا الجذعية أظهر فعالية كبيرة لدى هذا المريض، حيث توقف عن تلقي الإنسولين منذ زراعتها ولمدة 3 سنوات. (الكونسلتو)
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