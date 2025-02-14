10 أمراض قد يشفيك منها الزنجبيل

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يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على عناصر غذائية متنوعة، تتميز بخصائصها العلاجية ضد العديد من الأمراض، فما هي أهم الفوائد العلاجية للزنجبيلفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن تناول 2 غرام أو أقل من الزنجبيل بشكل يومي يساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.يلعب الزنجبيل دورًا كبيرًا في علاج الارتجاع المعدي المريئي، عن طريق تقليل انتفاخ البطن، الذي يحفز حمض المعدة على الارتداد إلى المريء والحلق. وأظهرت إحدى التجارب السريرية أن تناول مكمل غذائي يحتوي على مزيج من الزنجبيل والخرشوف يساهم في علاج عسر الهضم الوظيفي بفعالية كبيرة. وكشفت بعض الدراسات أن تناول غرام واحد فقط من الزنجبيل يوميًا يمكن أن يقلل بشكل فعال من الغثيان والقيء المرتبطين بالحمل، بفضل خصائصه المهدئة لاضطرابات المعدة.عندما اختبر الباحثون 400 ملليغرام من الزنجبيل على مجموعة من مرضى الصداع النصفي، لاحظوا أن مركب جينجيرول المتوفر به ساهم في تخفيف الألم لديهم.بحسب الأبحاث، يساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب الموضعي المرتبط بهشاشة العظام، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات.يمكن للنساء استبدال المسكنات أثناء الدورة الشهرية بتناول الزنجبيل، لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في تخفيف تقلصات الحيض بصورة طبيعية.يساهم الزنجبيل في خفض ضغط الدم عن طريق تثبيط إنزيم تحويل الأنجيوتنسين بالجسم وتحسين تدفق الدم ومنع تكوين الجلطات الدموية.وكشفت بعض الدراسات أن تناول 3 غرامًا أو أكثر من الزنجبيل يوميًا قد يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أقل والمصابين بالسكري.تشهد مستويات سكر الدم انخفاضًا ملحوظًا لدى مرضى السكري عند تناول مكمل الزنجبيل يوميًا بجرعة تبلغ 2000 ملليغرام، بفضل محتواه العالي من الجينجيرول والشوجول والزينجيرون، نقلًا عن إحدى الدراسات.الزنجبيل بديل فعال للأدوية المسكنة المستخدمة في علاج الألم المصاحبة لحساسية الأسنان. كما توصلت دراسة سابقة إلى أنه يعادل فعالية دواء الإيبوبروفين في تخفيف تورم اللثة.