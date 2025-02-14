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صحة

10 أمراض قد يشفيك منها الزنجبيل

Lebanon 24
14-02-2025 | 02:25
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يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على عناصر غذائية متنوعة، تتميز بخصائصها العلاجية ضد العديد من الأمراض، فما هي أهم الفوائد العلاجية للزنجبيل

1- علاج الكوليسترول
في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن تناول 2 غرام أو أقل من الزنجبيل بشكل يومي يساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
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2- علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي
يلعب الزنجبيل دورًا كبيرًا في علاج الارتجاع المعدي المريئي، عن طريق تقليل انتفاخ البطن، الذي يحفز حمض المعدة على الارتداد إلى المريء والحلق. وأظهرت إحدى التجارب السريرية أن تناول مكمل غذائي يحتوي على مزيج من الزنجبيل والخرشوف يساهم في علاج عسر الهضم الوظيفي بفعالية كبيرة. وكشفت بعض الدراسات أن تناول غرام واحد فقط من الزنجبيل يوميًا يمكن أن يقلل بشكل فعال من الغثيان والقيء المرتبطين بالحمل، بفضل خصائصه المهدئة لاضطرابات المعدة.

3- علاج الصداع النصفي
عندما اختبر الباحثون 400 ملليغرام من الزنجبيل على مجموعة من مرضى الصداع النصفي، لاحظوا أن مركب جينجيرول المتوفر به ساهم في تخفيف الألم لديهم.

4- علاج هشاشة العظام
بحسب الأبحاث، يساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب الموضعي المرتبط بهشاشة العظام، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات.

5- علاج تقلصات الدورة الشهرية
يمكن للنساء استبدال المسكنات أثناء الدورة الشهرية بتناول الزنجبيل، لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في تخفيف تقلصات الحيض بصورة طبيعية.

6- علاج ارتفاع ضغط الدم
يساهم الزنجبيل في خفض ضغط الدم عن طريق تثبيط إنزيم تحويل الأنجيوتنسين بالجسم وتحسين تدفق الدم ومنع تكوين الجلطات الدموية.وكشفت بعض الدراسات أن تناول 3 غرامًا أو أكثر من الزنجبيل يوميًا قد يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أقل والمصابين بالسكري.

7- علاج السكري
تشهد مستويات سكر الدم انخفاضًا ملحوظًا لدى مرضى السكري عند تناول مكمل الزنجبيل يوميًا بجرعة تبلغ 2000 ملليغرام، بفضل محتواه العالي من الجينجيرول والشوجول والزينجيرون، نقلًا عن إحدى الدراسات.

8- علاج حساسية الأسنان
الزنجبيل بديل فعال للأدوية المسكنة المستخدمة في علاج الألم المصاحبة لحساسية الأسنان. كما توصلت دراسة سابقة إلى أنه يعادل فعالية دواء الإيبوبروفين في تخفيف تورم اللثة.
9- علاج نزلات البرد
يتميز الزنجبيل باحتوائه على مركبات تدعى السكاريد، تتمتع بخصائص طبيعية مضادة للسعال المصاحب لنزلات البرد والإنفلونزا. كما يمكن تعزيز قدرته على علاج السعال عن طريق تناوله مع قشر اليوسفي.

10- علاج حمى القش
أثبتت الأبحاث أن مكملات الزنجبيل قد تكون بديلًا لأدوية الحساسية، مثل كلاريتين، المستخدمة في علاج حمى القش، المعروفة أيضًا باسم "التهاب الأنف التحسسي". وسجل الباحثون في دراسة سابقة نتائج إيجابية، عندما اختبروا مستخلص الزنجبيل بجرعة تبلغ 500 ملليغرام لمدة تتراوح بين 3 و6 أسابيع، حيث وجدوا أن أعراض التهاب الأنف التحسسي تحسنت كثيرًا. (الكونسيلتو)
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