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صحة

هل تناول الطعام قبل النوم يؤدي إلى زيادة الوزن؟

Lebanon 24
14-02-2025 | 03:50
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إذا كنت ترغب في فقدان أو تثبيت الوزن، احرص على أن تكون وجبة العشاء خالية تمامًا من بعض الأطعمة، حسبما ذكر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

وأضاف ناجي أن هناك أطعمة إذا تم تناولها في وجبة العشاء قد يزداد الوزن، خاصةً في حالة الخلود إلى النوم بعد استهلاكها بشكل مباشر.
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وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن الخبز الأبيض من أسوأ الأطعمة قبل النوم في الرجيم، لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، التي تتسبب في اضطراب مستويات سكر الدم، مما يزيد الشعور بالجوع.

وأكد أن المعجنات، مثل الباتيه، لها تأثير مماثل للخبز الأبيض، لأنها مصنوعة من الدقيق الأبيض، الذي يفتقد للنخالة الغنية بالألياف الغذائية اللازمة لكبح الشهية، بالإضافة إلى محتواها المرتفع من الدهون والسكريات.

وأشار إلى أن الخبز البلدي والسن هما البديل المناسب للخبز الأبيض في الرجيم، مناشدًا متبعي الدايت بعدم تناول أكثر من نصف رغيف، لضمان عدم زيادة الوزن.

وشدد على ضرورة تجنب الوجبات السريعة قبل النوم، مثل البيتزا، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة والأملاح، مما يؤدي إلى زيادة الوزن عند تناولها.

وأوصى بالابتعاد نهائيًا عن الأرز والمكرونة في وجبة العشاء، واستبدالهما بالحبوب الكاملة، مثل الشوفان والقمح، لأنها تساعد على الشعور بالشبع، لغناها بالألياف الغذائية والكربوهيدرات المقعدة والبروتين.

وطلب بعدم النوم بعد الأكل مباشرة، مشيرًا إلى أهمية الانتظار لمدة ساعة على الأقل، لأن الاستلقاء عقب تناول وجبة العشاء لا يسبب زيادة الوزن فقط، بل يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالاضطرابات الهضمية.

واختتم جمال حديثه بالإشارة إلى أن وجبة العشاء في الرجيم يجب أن تحتوي على أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية والبروتين، مثل الزبادي مع ثمرة فاكهة أو الجبن القريش مع نصف رغيف من الخبز البلدي أو السن. (الكونسيلتو)
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