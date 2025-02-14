5 أطعمة تعزز صحة دماغ الأطفال

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تلعب التغذية دورًا أساسيًا في دعم النمو العقلي للأطفال، إذ تساعد بعض الأطعمة على تعزيز التركيز والذاكرة.ومع انتشار الوجبات السريعة، يصبح من الضروري إدراج أطعمة غنية بالعناصر المفيدة في النظام الغذائي للأطفال.وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمسة أطعمة لتعزيز وتحسين صحة دماغ الطفل:- اللوز: يُعرف اللوز بقدرته على تعزيز الذاكرة بفضل احتوائه على فيتامين E وأحماض أوميغا 3 الدهنية، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ، ويُنصح بنقع 4-5 حبات من اللوز طوال الليل وتقديمها صباحًا على معدة فارغة.- الجوز: يشبه الجوز شكل الدماغ، وهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز الوظيفة الإدراكية وتقلل التوتر، ويمكن تقديم 1-2 جوزة منقوعة للأطفال يوميًا، أو إضافتها إلى الزبادي والعصائر.- الكركم: يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تحسن وظائف الدماغ وتقاوم الالتهابات، ويُفضل إضافته إلى الحليب الدافئ قبل النوم أو تحضيره كشاي مع الزنجبيل.- التوت: التوت غني بمضادات الأكسدة وفيتامين "سي"، مما يعزز الذاكرة ويحمي خلايا الدماغ من التلف. يمكن تقديمه كوجبة خفيفة أو إضافته إلى العصائر والزبادي.- الشوكولا الداكنة: تحتوي الشوكولا الداكنة (70% كاكاو على الأقل) على الفلافونويد والكافيين، مما يحسن التركيز واليقظة، يُفضل تناولها باعتدال وإضافتها إلى الفواكه أو الجرانولا.يُساعد دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي للأطفال على دعم نموهم العقلي وتحسين قدراتهم الإدراكية بشكل طبيعي.