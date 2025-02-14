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صحة

اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. العلامات الخفية لهذا النوع العدواني

Lebanon 24
14-02-2025 | 16:00
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حثت منظمة الصحة العالمية البريطانيين اليوم على الحذر من العلامات التى غالبا ما يتم نسيانها، والتى تشير إلى أحد أخطر أنواع السرطان التى تصيب الأطفال، وذلك فى اليوم العالمى لسرطان الأطفال المحدد له اليوم الجمعة.
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حذر تحالف من العلماء والأطباء وفقا لتقرير صحيفة dailymail من أن الوعي بأعراض سرطان العظام لدى الأطفال والشباب منخفض بشكل خطير، على الرغم من أن التشخيص المبكر يشكل مفتاحا لأفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.

حلل بحث نشرته جامعة نوتنجهام الأعراض التي يعاني منها أكثر من 1400 مريض صغير وتحديد العلامات الأكثر شيوعًا للمرض - والتي يمكن للعديد منها أن تحاكي الأمراض الشائعة.

وكان الألم والتورم هما الأكثر شيوعاً، حيث شكلا ما نسبته 64 و22% من جميع العلامات على التوالي.

وتبع ذلك الحمى (3%)، وألم وتورم (3%)، وكسر مرضي (2%) - وهو كسر في العظام يحدث عندما يضعف المرض بنية العظام.

وتسلط هذه التحديات الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بأورام العظام لدى الأطفال بين المتخصصين في الرعاية الصحية لتسهيل التعرف عليها وتشخيصها في وقت مبكر.

وفي البحث حلل العلماء 16 دراسة شملت 1452 مريضًا تحت سن 18 عامًا، منهم 492 مصابًا بسرطان العظام.

وتشير الأرقام إلى أن نصف المرضى فقط يبقون على قيد الحياة بعد تشخيص إصابتهم بسرطان العظام، وغالبًا ما يتم تشخيص المرض لأول مرة عند كسر العظام.

وكان 932 آخرون قد تم تشخيص إصابتهم بسرطان يوينج – وهو نوع من السرطان ينمو في العظام.

لكن الباحثين لاحظوا أيضًا أن المصابين بسرطان يوينج كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحمى أو الكتل أو ضعف استخدام الأطراف مقارنة بمرضى سرطان العظام.

وفي الوقت نفسه، أفاد المصابون بسرطان العظام بأنهم يعانون من كسور غير مبررة، وألم، وفقدان الوزن، بشكل أكثر تكرارا.

وحذر العلماء في مقال نشر في مجلة أرشيف أمراض الطفولة، من أنه على الرغم من أن سرطان العظام هو أحد أكثر عشرة أنواع شيوعاً من سرطان الأطفال، فإن الشباب وأسرهم غالباً لا يعتبرون سرطان العظام خطراً.

ينتظر حوالي واحد من كل 10 مرضى أكثر من ثلاثة أشهر بعد ملاحظة الأعراض قبل التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية، ثم يواجهون في كثير من الأحيان المزيد من التأخير قبل التوصل إلى التشخيص. (اليوم السابع)
 
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