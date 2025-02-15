خلل الهرمونات قد يكون السبب.. هل تعاني من هذه المشاكل الصحية؟

Advertisement

تؤثر الهرمونات في جميع جوانب صحتنا، وعندما تكون غير متوازنة قد تظهر بعض الأعراض التي قد نعتقد أنها نتيجة للتقدم في العمر أو التوتر، لكن قد تكون هذه إشارات من جسمك تدل على اختلال في الهرمونات.وأوضح الاختصاصي مايكل كوتسيس من "Balance My Hormones" كيفية التعرف على العلامات الخفية لاختلال الهرمونات وكيفية التعامل معها.- مشاكل الذاكرة المتكررة: قد يكون النسيان العرضي أمرًا طبيعيًا، لكن إذا لاحظت زيادة في تكرار النسيان، فقد يكون ذلك مؤشرًا على انخفاض مستويات التستوستيرون. هذا الهرمون يؤثر في القدرة الإدراكية، بما في ذلك الذاكرة.وللتغلب على ذلك، يوصي كوتسيس بممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على نظام غذائي متوازن والنوم جيدًا.- الشعور بالتعب الزائد: إذا كنت تشعر بتعب غير عادي وصعوبة في التركيز، فقد يكون ذلك بسبب اختلال الهرمونات. وزيادة مستويات التستوستيرون مع تحسين النوم وممارسة تمارين منخفضة الكثافة مثل اليوغا يمكن أن تساعد في استعادة نشاطك.- مستويات التوتر المرتفعة: التعرض المستمر للتوتر قد يؤدي إلى اختلال إنتاج هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية مثل القلق والاكتئاب. وينصح كوتسيس بممارسة التأمل واليقظة الجسدية وممارسة الرياضة بانتظام لموازنة مستويات الكورتيزول.- زيادة العطش أو الجوع: زيادة العطش رغم شرب كميات كبيرة من الماء قد تكون علامة على نقص هرمون الفازوبريسين، الذي يساعد في الحفاظ على توازن المياه بالجسم. ويمكن للطبيب من خلال اختبار الدم تحديد مستويات هذا الهرمون.نمو شعر غير طبيعي لدى النساء: إذا لاحظت نمو شعر في أماكن غير معتادة كالشعر على الوجه أو الجسم، فقد يكون ذلك بسبب زيادة إنتاج التستوستيرون، أو قد يكون إشارة إلى وجود مشكلة صحية مثل تكيس المبايض.ينصح كوتسيس بالحصول على ما يكفي من البروتين في النظام الغذائي، إلى جانب الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية واتباع تقنيات لتقليل التوتر مثل التأمل. وإذا استمرت الأعراض، يُستحسن استشارة الطبيب المختص.