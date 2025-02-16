هذا ما يحدث عند تناول الكاجو يومياً

يعدّ الكاجو من المكسرات لذيذة الطعم التي تحتوي على الكثير من المغذيات الهامة، وبالرغم من ثمنه المرتفع إلا أنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية.



ولا تعد هذه المكسرات الصغيرة مجرد وجبة للتسلية، بل هي أيضا إضافة متعددة الاستخدامات للعديد من الأطباق، من السلطات إلى أطباق الحبوب والحلويات، وتعتبر خيارا مثاليا لمن يرغب في إدخال المزيد من الأطعمة النباتية إلى نظامه الغذائي.

Advertisement

صحة القلب

وتشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات بشكل عام يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعزى ذلك جزئيا إلى محتوى الدهون الصحية فيها، والكاجو ليس استثناء حيث يعد مصدرا جيدا للدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة التي تدعم صحة القلب.



ووفق أخصائية التغذية لجيليان باركيومب لموقع "ايتنج ويل" يمكن لهذه الدهون الصحية أن تحسن مستويات الكوليسترول عند استبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم والزبدة.

الحفاظ على الوزن

كما أظهرت الأبحاث أن تناول الكاجو قد لا يؤدي إلى امتصاص جميع سعراته الحرارية، ويعتقد الباحثون أن الألياف الموجودة في الكاجو تحبس بعض الدهون، مما يساعد الجسم على التخلص منها، وبالتالي، يمكن أن يحتوي أوقية من الكاجو على 163 سعرة حرارية، ولكن يتم امتصاص حوالي 137 فقط منها.



تحسين مستوى السكر في الدم

تعد المكسرات بشكل عام مفيدة في الوقاية من مرض السكري وإدارته، والكاجو لا يشذ عن هذه القاعدة، وبما أن الكاجو يحتوي على كميات منخفضة من الكربوهيدرات (حوالي 9 جرامات لكل أوقية)، بالإضافة إلى البروتين، والألياف، والدهون الصحية، فإنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.



ووفقا للدراسة، فإن استبدال الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة بالكاجو قد يسهم في تحسين مستويات الأنسولين، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

صحة العظام

لا تقتصر فوائد الكاجو على صحته للقلب والوزن، بل إنه أيضا مفيد لصحة العظام، حيث يحتوي الكاجو على مغذيات أساسية مثل فيتامين K، والمغنيسيوم، والفوسفور، التي تلعب دورا مهما في تقوية العظام وصحتها.



مضادات الأكسدة

وأخيراً، يحتوي الكاجو على مزيج طبيعي من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تساعد في مكافحة الالتهابات وتحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤدي إلى أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان. كما أنه مصدر جيد للزنك، الذي يدعم جهاز المناعة. (العربية)