"ثورة طبية".. دواء يعالج السكري ويحمي من مخاطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية

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أظهر دواء جديد لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، حصل مؤخرا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فعالية ملحوظة في خفض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.وكشفت نتائج تجربة سريرية دولية بقيادة باحث من مستشفى ماونت سيناي، أن دواء "سوتاغليفلوزين" (Sotagliflozin)، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بين مرضى السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى المزمنة، بالإضافة إلى عوامل خطر أخرى متعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وينتمي دواء "سوتاغليفلوزين" إلى فئة مثبطات نواقل الصوديوم-الجلوكوز (SGLT)، حيث يعمل على منع وظيفة بروتينين يعرفان باسم SGLT1 وSGLT2، وهما مسؤولان عن نقل الجلوكوز والصوديوم عبر أغشية الخلايا والتحكم في مستويات السكر في الدم.وعلى عكس مثبطات SGLT2 الأخرى، فإن "سوتاغليفلوزين" يعمل على منع كلا البروتينين بشكل أكثر فعالية.وهذه الدراسة، التي نشرتها مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology، هي الأولى التي تظهر أن مثبطات نواقل الصوديوم-الجلوكوز تتمتع بهذه الفوائد الفريدة لصحة القلب والأوعية الدموية. وتشير النتائج إلى أن "سوتاغليفلوزين" قد يصبح أكثر استخداما على نطاق واسع للحد من خطر الأحداث القلبية الوعائية المميتة عالميا.وقال ديباك بات، رئيس الدراسة ومدير مستشفى فوستر للقلب في ماونت سيناي وأستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية في كلية إيكان للطب بجامعة ماونت سيناي: "تظهر هذه النتائج آلية عمل جديدة تتمثل في منع مستقبلات SGLT1 (الموجودة في الكلى والأمعاء والقلب والدماغ) ومستقبلات SGLT2 (الموجودة في الكلى) باستخدام سوتاغليفلوزين، ما يقلل من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية". وأضاف: "الفوائد التي لوحظت هنا تختلف عن تلك التي ترى مع مثبطات SGLT2 الأخرى الشائعة الاستخدام لعلاج السكري وفشل القلب وأمراض الكلى".وشملت التجربة المعروفة باسم SCORED، تحليل قدرة "سوتاغليفلوزين" على تقليل مخاطر النتائج القلبية الوعائية المهددة للحياة. واشتملت الدراسة على 10584 مريضا يعانون من أمراض الكلى المزمنة ومرض السكري من النوع الثاني وعوامل خطر إضافية متعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تم تقسيمهم عشوائيا لتلقي إما "سوتاغليفلوزين" أو دواء وهمي، وتمت متابعتهم لمدة متوسطها 16 شهرا.وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا "سوتاغليفلوزين" شهدوا انخفاضا بنسبة 23% في معدل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات الناجمة عن أسباب قلبية وعائية مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.وأضاف الدكتور بات: "أصبح لدى الأطباء الآن خيار جديد لتقليل المخاطر القلبية الوعائية العالمية مثل فشل القلب وتطور أمراض الكلى والنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى المرضى الذين يعانون من فشل القلب أو مرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى المزمنة وعوامل خطر أخرى متعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية".وتابع: "تمت الموافقة على هذا الدواء للحد من خطر الوفيات الناجمة عن أسباب قلبية وعائية ودخول المستشفى بسبب فشل القلب والزيارات الطارئة المتعلقة بفشل القلب للمرضى الذين يعانون من فشل القلب أو مرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى المزمنة وعوامل خطر أخرى. وتُظهر هذه البيانات الجديدة والمهمة أنه يقلل أيضا من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ما قد يؤدي إلى استخدامه على نطاق أوسع". (روسيا اليوم)