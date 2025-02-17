فوائد غير متوقعة لدواء شهير.. هذا ما كشفته آخر الدراسات

ذكرت مجلة "Desiblitz" البريطانية أن "دراسة جديدة توصلت إلى أن عقار أوزيمبيك وغيره من عقاقير السيماغلوتيد التي تستخدم في المقام الأول لفقدان الوزن وعلاج مرض السكري من النوع الثاني،قد تعمل أيضاً على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الكحول والنيكوتين".

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وبحسب المجلة، "أجرى العلماء في جامعة جنوب كاليفورنيا تجربة استمرت تسعة أسابيع لاستكشاف هذه التأثيرات، مؤكدين بذلك صحة التقارير لدى مستخدمي عقار أوزيمبيك وعقار ويغوفي.وشملت التجربة 48 شخصًا يعانون من اضطراب تعاطي الكحول، وهي حالة تجعل الأفراد غير قادرين على التحكم في شربهم على الرغم من العواقب الضارة. واستهلكت جميع المشاركات الإناث أكثر من سبع مشروبات في الأسبوع وعانين من نوبتين على الأقل من الشرب المفرط في الشهر الماضي. في المقابل، كان المشاركون الذكور يستهلكون أكثر من 14 مشروبًا في الأسبوع مع نوبات شرب مفرطة مماثلة".

وتابعت المجلة، "في نهاية الدراسة، قلل المشاركون الذين تناولوا جرعات منخفضة من السيماغلوتيد من استهلاكهم للكحول بشكل ملحوظ مقارنة بمن تناولوا دواءً بديلاً. وأدت الحقن إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الكحول أسبوعيًا، وتقليل عدد المشروبات المستهلكة، وتقليل عدد نوبات الشرب المفرط. وفي الواقع، كانت حقن السيماغلوتيد أكثر فعالية من الأدوية الموجودة لعلاج اضطراب تعاطي الكحول. وكشفت الدراسة أيضًا أن المشاركين الذين يدخنون شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في استهلاكهم اليومي للسجائر. وقال البروفيسور كريستيان هيندرشوت، الذي قاد الدراسة: "إن شعبية عقار أوزيمبيك وغيره من العقاقير المماثلة تزيد من فرص التبني الواسع لهذه العلاجات لاضطراب تعاطي الكحول".

وأضافت المجلة، "على الرغم من توافر عقارين معتمدين لعلاج اضطراب تعاطي الكحول، إلا أنهما لا يستخدمان على نطاق واسع. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن الشعبية المتزايدة لعقاقير السيماغلوتيد قد تغير ذلك. ويبطئ عقار السيماغلوتيد، الذي طور في الأصل للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، عملية الهضم، ويقلل الشهية، وقد يؤثر أيضًا على نظام المكافأة في الدماغ، مما قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول مواد مثل الكحول والنيكوتين. ومع اكتساب هذه العقاقير اهتمامًا كبيراً، يدعو الباحثون إلى إجراء المزيد من التجارب لتأكيد إمكانيتها كعلاجات للإدمان".