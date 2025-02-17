Advertisement

صحة

إنفلونزا تهدد العالم.. لديها قدرة على التحور والانتقال إلى البشر!

Lebanon 24
17-02-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1321981-638754275656553899.png
Doc-P-1321981-638754275656553899.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن تهديد إنفلونزا الطيور للبشرية ومزارع تربية الدواجن لا يزال مستمرا.

فما هي خطورة تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر؟

وفقا له، أحد أكبر المخاوف هو قدرة الفيروس على التحور والانتقال من الطيور إلى البشر.
Advertisement

ولكن إلى الآن لا تمتلك إنفلونزا الطيور الخصائص التي تسمح لها بالانتشار بسرعة بين البشر.

ويذكر أن أكبر تفش لإنفلونزا الطيور حدث في عام 2022، عندما انتشر الفيروس إلى أكثر من 70 دولة، وأثر على الأمريكتين وأدى إلى إعدام أكثر من 131 مليون طائر.

وقد أفادت بيانات جديدة، أن أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس H5N1 تم تسجيلها في الولايات المتحدة في كانون الثاني 2025. وبالطبع أثارت هذه الحادثة مجددا المخاوف من أن الفيروس، على الرغم من عدم انتقاله من شخص لآخر، قد يتحور ويسبب جائحة جديدة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:30 | 2025-02-17
08:30 | 2025-02-17
06:32 | 2025-02-17
04:30 | 2025-02-17
04:17 | 2025-02-17
01:30 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24