إنفلونزا تهدد العالم.. لديها قدرة على التحور والانتقال إلى البشر!

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فما هي خطورة تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر؟وفقا له، أحد أكبر المخاوف هو قدرة الفيروس على التحور والانتقال من الطيور إلى البشر.ولكن إلى الآن لا تمتلك إنفلونزا الطيور الخصائص التي تسمح لها بالانتشار بسرعة بين البشر.ويذكر أن أكبر تفش لإنفلونزا الطيور حدث في عام 2022، عندما انتشر الفيروس إلى أكثر من 70 دولة، وأثر على الأمريكتين وأدى إلى إعدام أكثر من 131 مليون طائر.وقد أفادت بيانات جديدة، أن أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس H5N1 تم تسجيلها في الولايات المتحدة في كانون الثاني 2025. وبالطبع أثارت هذه الحادثة مجددا المخاوف من أن الفيروس، على الرغم من عدم انتقاله من شخص لآخر، قد يتحور ويسبب جائحة جديدة.