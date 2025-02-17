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صحة

أخطاء شائعة عند تناول الطعام خارج المنزل

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:45
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يواجه العديد من الأشخاص خطر التسمم الغذائي عند تناول الطعام خارج المنزل، دون إدراك أن بعض الممارسات قد تكون سببا رئيسيا في إصابتهم بالأمراض المنقولة عبر الغذاء.

وبهذا الصدد، يحذر الدكتور دارين ديتويلر، خبير سلامة الأغذية في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، من بعض الأخطاء التي يرتكبها رواد المطاعم والتي تعرضهم لجراثيم خطيرة تسبب التسمم الغذائي. على سبيل المثال، فإن عدم الانتباه إلى الطريقة التي يضع بها الموظفون الثلج في المشروبات يمكن أن تكون مصدرا لانتقال الجراثيم. 
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ويؤكد ديتويلر أنه يتجنب تناول الطعام من بارات البوفيه والسلطة، حيث يرى أنها أكثر عرضة لنقل التلوث، بسبب تعرض الطعام المستمر للهواء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأطعمة تتطلب درجات حرارة مختلفة للحفاظ على سلامتها، وهو أمر يصعب تحقيقه في أنظمة البوفيه المفتوحة.


كما أن بعض أنواع السلطة ترتبط بحالات تلوث بكتيري، مثل تفشي الليستيريا. وتشمل أعراض الإصابة بالليستيريا: الحمى والقشعريرة وآلام العضلات، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة لدى الحوامل وكبار السن.

ومع تزايد الاعتماد على تطبيقات توصيل الطعام، يحذر ديتويلر من أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى استهلاك وجبات غير آمنة. فكلما طال وقت التوصيل، زادت فرصة نمو البكتيريا في الطعام، خاصة إذا لم يتم حفظه في درجة حرارة مناسبة.

ويحذر ديتويلر من تناول المحار النيء، حيث يتم حصاده أحيانا من مياه تحتوي على مستويات عالية من التلوث، ما يعرضه لخطر الإصابة ببكتيريا الفيبريو، التي قد تسبب أمراضا معوية شديدة. كما لا ينصح بشراء البطيخ المقطع مسبقا.

ويؤكد ديتويلر أن أول ما يجب ملاحظته عند دخول المطعم هو نظافة الحمام، حيث يعكس ذلك مدى اهتمام المطعم بمعايير النظافة والصحة العامة. فإذا كان الحمام متسخا، أو يفتقر إلى الصابون والمناشف الورقية، فقد يكون ذلك مؤشرا على تدني مستوى النظافة في المطبخ أيضا. (روسيا اليوم)
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