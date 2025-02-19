تقلبات الضغط الجوي.. كيف تؤثر على الصحة؟

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تأثير تقلبات الضغط الجوي على الصحة يختلف من شخص لآخر، حيث يعاني البعض من أعراض واضحة، بينما لا يشعر آخرون بأي تأثيرات ملحوظة.وفقًا للدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا، أخصائية طب الأعصاب، فإن الضغط الجوي يعكس القوة التي يضغط بها الهواء على الأشخاص والأشياء المحيطة بهم. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، يُنصح بتجنب الإكثار من السوائل والابتعاد عن الأطعمة المالحة خلال فترات التقلبات الجوية.أما بالنسبة لتأثير هذه التغيرات على الصحة، فيشمل:1.تفاقم الأمراض المزمنة: التغيرات المفاجئة في الضغط الجوي قد تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية مثل الضغط المرتفع أو أمراض القلب.2. الصداع والصداع النصفي: الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أو التهاب الجيوب الأنفية والأذن الداخلية يشعرون بتقلبات الضغط الجوي بشكل أكبر، مما قد يسبب لهم صداعًا وغثيانًا.3. ألم والتهاب في المفاصل: التغير المفاجئ في الضغط الجوي قد يؤدي إلى آلام وتورم في المفاصل، وقد يشعر الأشخاص بتشنجات في الأرجل والأذرع.4. صعوبة التكيف مع التغيرات المفاجئة: إذا كان التغير في الضغط الجوي ودرجة الحرارة مفاجئًا، فإن الجسم يواجه صعوبة في التكيف بسرعة، مما يسبب إجهادًا للأعضاء الداخلية وزيادة في أعراض الأمراض المزمنة.للتعامل مع هذه التقلبات، يُنصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم، اتباع نظام غذائي متوازن، والمشي في الهواء الطلق. كما ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية بتوخي الحذر والابتعاد عن العوامل التي قد تزيد من الأعراض. (روسيا اليوم)