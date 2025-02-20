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صحة

كيف يمكن تقوية المناعة في فصل الشتاء؟

Lebanon 24
20-02-2025 | 23:00
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قالت وزارة الصحة المصرية،، إنه يجب تقوية المناعة فى فصل الشتاء من خلال الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة مثل:

- سلطة الخضروات

- عصير البرتقال بالجزر

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- العسل الأبيض

- الترطيب الكافي: من خلال شرب الماء بانتظام لأن الجفاف بيضعف المناعة.

- النوم الجيد: لابد من النوم من 6-8 ساعات يوميًا لأن قلة النوم تضعف المناعة.

- ممارسة الرياضة

- لقاح الأنفلونزا الموسمي. (اليوم السابع)
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