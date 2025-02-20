كيف يمكن تقوية المناعة في فصل الشتاء؟

Advertisement

قالت وزارة الصحة المصرية،، إنه يجب تقوية المناعة فى فصل الشتاء من خلال الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة مثل:- سلطة الخضروات- عصير البرتقال بالجزر- العسل الأبيض- الترطيب الكافي: من خلال شرب الماء بانتظام لأن الجفاف بيضعف المناعة.- النوم الجيد: لابد من النوم من 6-8 ساعات يوميًا لأن قلة النوم تضعف المناعة.- ممارسة الرياضة- لقاح الأنفلونزا الموسمي. (اليوم السابع)