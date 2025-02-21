Advertisement

صحة

5 علامات تشير إلى نقص العناصر الغذائية في جسمك.. اكتشفها!

Lebanon 24
21-02-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1323781-638757623480587314.jpg
Doc-P-1323781-638757623480587314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هل تساءلت يوماً ما إذا كان جسمك يحاول إخبارك بشيء، قد تكون هذه علامات تحذير عن نقص بعض العناصر الغذائية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك 5 مؤشرات على أن جسمك بحاجة للمزيد من التغذية:
Advertisement

أوّلأً، أظافر هشة
إذا كنت تعاني من أظافر ضعيفة أو متشققة، قد يشير ذلك إلى نقص البروتين أو الحديد. يعزز البروتين قوة الأظافر، بينما يساعد الحديد في نقل الأوكسجين إليها، تناول ، السبانخ، المكسرات واللحوم الخالية من الدهون.

ثانيًا، ارتعاش العينين أو الأطراف
إذا كنت تعاني من تشنجات عينية أو عضلية، قد يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم. يساعد المغنيسيوم في وظيفة الأعصاب والعضلات. تناول الموز، الشوكولاتة الداكنة، والمكسرات.

ثالثًا، الشيب المبكر للشعر
الشيب المبكر قد يكون نتيجة لنقص فيتامين B12 أو النحاس. يساعد B12 في الحفاظ على صبغة الشعر، بينما النحاس ينتج الميلانين. تناول منتجات الألبان، البيض، المحار، والحبوب الكاملة.

رابعًا، النقر على المفاصل
إذا كانت مفاصلك تصدر صوت "النقرة"، فقد يكون نقص فيتامين D3 والكالسيوم هو السبب. يساعد فيتامين D3 والكالسيوم في تقوية العظام والمفاصل. احصل على أشعة ، ومنتجات الألبان، والأسماك والخضراوات الورقية.

خامسًا، كدمات سهلة
الكدمات السهلة قد تشير إلى نقص فيتامين C أو K1. يساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين لتقوية الجلد، بينما فيتامين K1 يساعد في تخثر الدم. تناول الحمضيات، الفلفل الحلو والخضراوات الورقية.

يعد الجسم نظاماً ذكياً قادراً على إرسال إشارات عند نقص بعض العناصر الغذائية. من خلال الانتباه لهذه العلامات واتخاذ خطوات لتعزيز تغذيتنا، يمكننا الحفاظ على صحة أفضل، وتجنب المشكلات الصحية المستقبلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-21
10:50 | 2025-02-21
09:27 | 2025-02-21
07:00 | 2025-02-21
03:13 | 2025-02-21
01:07 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24