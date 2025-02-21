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صحة
5 علامات تشير إلى نقص العناصر الغذائية في جسمك.. اكتشفها!
Lebanon 24
21-02-2025
|
14:00
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هل تساءلت يوماً ما إذا كان جسمك يحاول إخبارك بشيء، قد تكون هذه علامات تحذير عن نقص بعض العناصر الغذائية.
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك 5 مؤشرات على أن جسمك بحاجة للمزيد من التغذية:
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أوّلأً، أظافر هشة
إذا كنت تعاني من أظافر ضعيفة أو متشققة، قد يشير ذلك إلى نقص البروتين أو الحديد. يعزز البروتين قوة الأظافر، بينما يساعد الحديد في نقل الأوكسجين إليها، تناول ، السبانخ، المكسرات واللحوم الخالية من الدهون.
ثانيًا، ارتعاش العينين أو الأطراف
إذا كنت تعاني من تشنجات عينية أو عضلية، قد يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم. يساعد المغنيسيوم في وظيفة الأعصاب والعضلات. تناول الموز، الشوكولاتة الداكنة، والمكسرات.
ثالثًا، الشيب المبكر للشعر
الشيب المبكر قد يكون نتيجة لنقص فيتامين B12 أو النحاس. يساعد B12 في الحفاظ على صبغة الشعر، بينما النحاس ينتج الميلانين. تناول منتجات الألبان، البيض، المحار، والحبوب الكاملة.
رابعًا، النقر على المفاصل
إذا كانت مفاصلك تصدر صوت "النقرة"، فقد يكون نقص فيتامين D3 والكالسيوم هو السبب. يساعد فيتامين D3 والكالسيوم في تقوية العظام والمفاصل. احصل على أشعة ، ومنتجات الألبان، والأسماك والخضراوات الورقية.
خامسًا، كدمات سهلة
الكدمات السهلة قد تشير إلى نقص فيتامين C أو K1. يساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين لتقوية الجلد، بينما فيتامين K1 يساعد في تخثر الدم. تناول الحمضيات، الفلفل الحلو والخضراوات الورقية.
يعد الجسم نظاماً ذكياً قادراً على إرسال إشارات عند نقص بعض العناصر الغذائية. من خلال الانتباه لهذه العلامات واتخاذ خطوات لتعزيز تغذيتنا، يمكننا الحفاظ على صحة أفضل، وتجنب المشكلات الصحية المستقبلية.
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