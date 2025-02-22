موسم الإنفلونزا الحالي "الأسوأ منذ عقد".. ما السبب؟

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أفاد تقرير أميركي بأن وفيات الإنفلونزا خلال الشتاء الحالي تجاوزت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وأن موسم الإنفلونزا الحالي يتجه إلى أن يكون الأسوأ منذ عقد من الزمان.وحتى الآن، كان هناك ما لا يقل عن 29 مليون حالة مرض و370 ألف حالة دخول إلى المستشفى مرتبطة بالإنفلونزا، وهو أكبر عدد منذ موسم 2015-2016، وفق تقرير الأنفلونزا الأسبوعي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.وبحسب "هيلث داي"، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالأنفلونزا في الولايات المتحدة 16 ألف حالة هذا العام.وتفسيراً لارتفاع معدل الإصابة بعدوى الأنفلونزا، قالت الدكتورة لورين سيوني، المديرة الطبية لقسم الطوارئ بجامعة ديوك: "أعتقد أن بعض الأسباب يرجع إلى أن ذروة الموسم قد بلغت متأخراً هذا العام، لذا يبدو الأمر وكأنه يطيل موسم الشتاء".ومع ذلك، تعتقد سيوني أن موسم الإنفلونزا قد وصل الآن إلى ذروته، ويجب أن تبدأ الحالات في الانحسار قريباً.علالاج مضاد للفيروساتلكن تحذر سيوني من أن العدوى تنطوي على مخاطر الوفاة، لذلك تنصح من يشعر خلال أول 48 ساعة من أعراض الإصابة بأن الأعراض شديدة أن يلجأ إلى المستشفى لتناول أدوية مضادة للفيروسات، فهي فعّالة في كبح الأعراض والسيطرة على الحالة خلال أول يومين من العدوى.وتتعرض بعض الفئات لأعراض شديدة عند الإصابة بالأنفلونزا، مثل الأطفال وكبار السن.وقد أفاد تقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بأن وفيات الأطفال المرتبطة بالأنفلونزا هذا الموسم بلغت 68 طفلاً حتى الآن.ومؤخراً، وللمرة الأولى هذا العام، تجاوزت وفيات الإنفلونزا وفيات كوفيد في الولايات المتحدة، ما يشير إلى احتمالية تحول الأنفلونزا إلى مرض خطير.