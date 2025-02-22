لا تتجاهلها.. أعراض يشير ظهورها في قدميك إلى أمراض خطيرة

حذر خبير من أن مشاكل القدمين التي قد تبدو بسيطة، مثل برودة القدمين أو الالتهابات الفطرية، يمكن أن تكون علامة مبكرة على أمراض القلب الخطيرة.

وغالبا ما تكون القدمان أول جزء في الجسم يتأثر بأحد أكثر أسباب أمراض القلب شيوعا، وهو تراكم الدهون في الأوعية الدموية التي تغذي القلب وبقية الجسم. وعندما يعيق هذا التراكم تدفق الدم والأكسجين بشكل صحيح عبر الأوعية الدموية وإلى القلب، يرتفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل كبير.

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وبحسب الصيدلاني نويل ويكس، فإن الأوعية الدموية في أصابع القدم صغيرة جدا، ما يجعلها عرضة للانسداد بسرعة. هذا الانسداد يمكن أن يؤدي إلى برودة القدمين أو تنميلها أو الشعور بألم أو تورم فيها.



وأضاف ويكس أن ضعف تدفق الدم إلى القدمين قد يتسبب أيضا في تغيرات في أظافر القدم، مثل أن تصبح هشة أو سميكة.



وتابع: "نحتاج إلى مراقبة صحة أقدامنا، بما في ذلك أظافر القدمين، لأنها يمكن أن تؤثر على صحتنا العامة وتكون مؤشرا على مشاكل صحية خطيرة".



وأظهرت الأبحاث أن نحو واحد من كل أربعة أشخاص "أصحاء" تزيد أعمارهم عن 60 عاما يعانون من أمراض قلبية غير مشخصة. كما يمكن أن يتسبب تراكم الدهون في الأوعية الدموية، المعروف طبيا بمرض الشريان المحيطي (PAD)، في مشاكل أخرى في الساق، مثل الشعور بألم عند المشي، والذي عادة ما يختفي بعد بضع دقائق من الراحة.



وأوضح ويكس: "يمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد، وعادة ما يزول بعد بضع دقائق من الراحة. وغالبا ما تتأثر كلتا الساقين في الوقت نفسه، على الرغم من أن الألم قد يكون أسوأ في ساق واحدة".

ومن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها في القدمين: الوخز، والألم، والحرقة، وجفاف الجلد وتشققه، والبثور أو القروح التي لا تلتئم، والالتهابات الفطرية، وقدم الرياضي (أو سعفة القدم وهو عدوى فطرية جلدية تبدأ عادة بين أصابع القدمين).



كما يمكن أن تكون مشاكل القدمين علامة على الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية الدقيقة في القدمين، ما يؤدي إلى مجموعة من المشاكل. (روسيا اليوم)