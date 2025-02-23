7 آثار للسكر قد تدمر صحة المرأة

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يُعرف السكر بتأثيراته الضارة على الجسم، من رفع مستويات السكر في الدم إلى التسبب في العديد من الأمراض المزمنة؛ ولذلك ينصح خبراء الصحة بتجنب استهلاك السكر قدر الإمكان.وحذرت أخصائية التغذية نيهة باريهار التي تستمر في مشاركة الأفكار المتعلقة بالصحة والنظام الغذائي، النساء من استهلاك السكر وتأثيراته الضارة.وتناولت الخبيرة كيف يمكن لاستهلاك السكر أن يضر بجسم المرأة، وكتبت نيها وهي تسجل الآثار الضارة العديدة لتناول السكر: "لن تفعلي هذا مرة أخرى أبدًا".- اختلال التوازن الهرموني: إن تناول كميات كبيرة من السكر قد يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني، وخاصة الأنسولين والإستروجين.وقد يؤدي هذا إلى مشاكل مثل متلازمة تكيس المبايض، وعدم انتظام الدورة الشهرية، ومشاكل الخصوبة.- زيادة الوزن: السكر يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية الفارغة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.- الوزن الزائد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان بطانة الرحم، وسرطان الثدي، وهشاشة العظام.- الالتهاب والإجهاد التأكسدي: يمكن أن يؤدي استهلاك السكر إلى التهاب مزمن وإجهاد تأكسدي؛ مما يؤدي إلى إتلاف الخلايا والأنسجة في جميع أنحاء الجسم.ويمكن أن يساهم هذا في الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل، والسكري، وأمراض القلب.- صحة الأمعاء والميكروبيوم: النظام الغذائي الغني بالسكر يمكن أن يخل بتوازن بكتيريا الأمعاء؛ مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وأمراض المناعة الذاتية ومشاكل الصحة العقلية.- مشاكل الجلد والشيخوخة المبكرة: يمكن أن يسبب السكر الالتهاب والإجهاد التأكسدي؛ مما يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل حب الشباب، والوردية، والشيخوخة المبكرة.- اضطرابات المزاج والقلق: تناول كميات كبيرة من السكر قد يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم،؛ مما يسبب تقلبات في المزاج والقلق والاكتئاب.- القضايا الإنجابية: لقد ارتبط الإفراط في استهلاك السكر بقضايا الإنجاب مثل العقم، والإجهاض، ومرض السكري الحملي.