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صحة

كمية الخضروات التي يجب تناولها في اليوم

Lebanon 24
23-02-2025 | 12:59
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تشير الدكتورة أنطونينا ستارودوبوفا كبيرة خبراء التغذية في إدارة الصحة بمدينة موسكو، إلى أنه يجب على الشخص تناول ما لايقل عن 400 غرام من الخضروات في اليوم.


ووفقا لها، من الضروري وجود كمية كافية من الخضروات والفواكه المتنوعة على المائدة. ومن المستحسن أن يتضمن النظام الغذائي كل يوم ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات والفواكه والثمار المتنوعة لأنها مصادر الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبيوفلافونويد.
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وتشير الخبيرة، إلى أنه من الأفضل تناول منتجات الحبوب الكاملة كمصدر للكربوهيدرات- الحبوب غير المكررة، والمعكرونة المصنوعة من القمح القاسي، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والبقوليات - مصادر الفيتامينات والمعادن والبروتين النباتي والألياف الغذائية، حيث تساعد هذه الألياف على تطبيع عملية التمثيل الغذائي للدهون، ولها تأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول في الدم.

وتقول: "للحصول على البروتين الكامل، يجب تناول اللحوم والدواجن، مثل الأرانب والديك الرومي والدجاج ومنتجات الألبان قليلة الدسم، كما يجب إدراج الأسماك في النظام الغذائي. ومقابل ذلك يجب التقليل من تناول الحلويات والمعجنات. وإذا كان الشخص يريد التخلص من الوزن الزائد فمن الأفضل له التخلي عن تناولها مؤقتا". (روسيا اليوم)
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