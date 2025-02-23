منتجات ضارة بصحة الحوامل

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يعتبر الحمل فترة مميزة في حياة المرأة، تتطلب اهتماما بالصحة والتغذية، التي يجب أن توفر العناصر اللازمة لنمو الطفل وتساعد الحامل على الشعور بالراحة وتجنب المضاعفات المحتملة.وتشير الدكتورة أناستاسيا سوكولوفا، أخصائية أمراض النساء، إلى أن هناك أطعمة معينة ينبغي على المرأة الحامل تجنب تناولها.وتقول: "تعتبر التغذية السليمة أثناء الحمل استثمارا في صحة الطفل المستقبلي ورفاهية الأم لأنها تؤثر بصورة مباشرة على تكوين أعضاء وأنظمة الجنين، وكذلك مسار الحمل والولادة".ووفقا لها، يجب على المرأة الحامل استبعاد أو التقليل من تناول اللحوم والأسماك والبيض النيئة أو غير المطبوخة جيدا لأن خطورتها تكمن في أنها قد تحتوي على بكتيريا (السالمونيلا، الليستيريا) وطفيليات، مثل التوكسوبلازما التي يمكن أن تسبب أمراضا خطيرة وتؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة، لذلك تنصح النساء الحوامل بتناول الأطعمة المعالجة حراريا فقط.وبالإضافة إلى ذلك لا تنصح الطبيبة بتناول منتجات الألبان غير المبسترة بما فيها الأجبان، لأنها قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا، الخطيرة بشكل خاص على النساء الحوامل. كما يجب التقليل من تناول الأسماك لأنها قد تحتوي على نسبة عالية من الزئبق (مثل شرائح التونة وغيرها) لأن الزئبق يؤثر سلبا في تطور الجهاز العصبي للجنين.وتشير الطبيبة إلى أن الكحول يمكن أن يتسبب بعيوب خلقية خطيرة لدى الطفل، بما في ذلك متلازمة الكحول الجنينية. لذلك يجب استبعاد هذا المشروب تماما أثناء الحمل.وبالإضافة إلى ذلك، يجب عدم الإكثار من تناول مشروبات وأطعمة محتوية على الكافيين لأنه قد يزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة. لذلك، يجب خلال فترة الحمل تناول ما لا يزيد عن كوب واحد من القهوة في اليوم.وتشمل الأطعمة الضارة الأخرى الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية لأن تناولها لا يوفر العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بسكري الحمل ومضاعفات أخرى. لذلك من الأفضل تناول الأطعمة غير المصنعة الغنية بالعناصر المغذية. (روسيا اليوم)